Začíná přituhovat: Po Bohemia Energy končí další dodavatel energií

2021-10-15T23:32+0200

2021-10-15T23:32+0200

2021-10-15T23:32+0200

Český trh přišel o dalšího dodavatele energií. Po Bohemia Energy totiž končí i výše zmiňovaná společnost, která má v současnosti zhruba 18 tisíc zákazníků odebírajících elektřinu a přes 10 tisíc klientů odebírajících plyn. Svědčí o tom údaje Operátora trhu s elektřinou.Na stránkách dané společnosti se pak objevilo prohlášení, ve kterém Kolibřík Energie odkázala své klienty na dodavatele poslední instance. Nutno ale podotknout, že stávající zákazníci budou platit do doby, než uzavřou standardní smlouvu s novým dodavatelem, ceny, které se odvíjejí od situace na burze. Ty tak budou o dost vyšší, než platili doposud. Navíc u dodavatele poslední instance mohou zůstat maximálně půl roku.Za zmínku stojí i to, že daná společnost nebyla jen dodavatelem elektřiny a plynu pro přímé klienty, ale také energie dodávalazákazníkům projektu Skautská energie. Byla přitom jehovýhradním dodavatelem.Zákazníci tak budou platit do doby, než uzavřou standardní smlouvu s novým dodavatelem, ceny, které se odvíjejí od situace na burze, tedy výrazně vyšší, než platili doposud. U dodavatele poslední instance mohou zůstat nejdéle šest měsíců.Kolibřík Energie je dceřinou firmou společnosti Armex Energy, která dle posledních dat v roce 2020 dodávala energie přibližně 55 tisícům zákazníků. Společnost na trhu působí od roku 2005 a pochází z Děčína. Loni se umístila na třetí příčce v žebříčku Nejférovější dodavatel energií roku 2020. A poslední dobou stále více vnímá zájem o změnu poskytovatele energií.Konec Bohemia EnergyVe středu 13. října 2021 se objevila zpráva o krachu společnosti Bohemia Energy. Daná firma,největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku, ukončí činnost a dodávky elektřiny a plynu pro svých 900.000 klientů.Konec Bohemia Energy se týká zákazníků firem Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie.Podle společnosti je důvodem přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce.Dodejme, že před několika dny opustila Bohemia Energy také slovenský trh, kde měla její firma Slovakia Energy zhruba 300 000 odběrných míst. Tento krok společnost rovněž odůvodnila vývojem velkoobchodních cen energií, a také státní regulací cen.Zmiňme, že do konce toho toroku by mohla na trhu skončit celá řada zejména malých dodavatelů, jak již varoval hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

