„Základní instinkt 3." Americká moderátorka se pochlubila fotografiemi s Putinem

„Základní instinkt 3.“ Americká moderátorka se pochlubila fotografiemi s Putinem

15.10.2021

2021-10-15T22:34+0200

2021-10-15T22:34+0200

2021-10-15T22:34+0200

Na jednom ze snímků totiž televizní moderátorka drží tištěné vydání listu Kommersant, které na svou titulní stranu umístilo společnou fotografii Gambleové a Putina, což samotnou novinářku velmi pobavilo. Gambleovou konkrétně dojal zvolený detailní záběr, který zvýrazňuje její obnažené nohy na vysokých podpatcích na pozadí zdrženlivého pohledu Putina směřovaného někam úplně daleko, díky čemuž prezident vypadá tak, že neměl ani nejmenší zájem pohlédnout na krásné ženské nohy.„Můj nejlepší rakurs,“ vtipkovala Gambleová.Novinářka zveřejnila na svém profilu také několik dalších fotek. Na jedné z nich moderátorka kráčí po pódiu volnou a dle její vlastních slov panovačnou chůzí, zatímco ruský prezident zůstává pozadu ve stínu, a jakoby pokorně následuje zářící novinářku.Řada uživatelů v komentářích podpořila reportérku a pogratulovala jí k vynikajícímu rozhovoru. A mnozí byli také velice pobaveni zveřejněnými záběry s ruským prezidentem.„Putin jako skutečný gentleman pustil dámu dopředu,“ všiml si jeden z uživatelů Instagramu.„Základní instinkt 3,“ poukázal michaelg_dr na podobnost snímků scénám ze známého filmu Paula Verhoevena.„Mněse zdá, že se prezident Putin ze všech sil snaží neznepokojovatse kvůli těmto sexy nohám,“ představil realidrisakil svou verzi toho, co se dělo na jedné z fotek.„Musím říct, že to zjevně bude jeden ze dnů, který si navždy zapamatuješ. Vypadáš fantasticky,“ okomentoval jeremybonline.O otázkách novinářky na fóruPlenární zasedání energetického fóra se konalo ve středu. Gambleová položila Putinovi několik otázek týkajících se vývozu ruské energetiky na západní trh. Jak ale sám prezident poznamenal, rozhovor na toto téma se moc nepovedl, protože novinářka měla chybné údaje o dodávkách.V jednu chvíli si Putin dokonce musel udělat Gambleové poznámku kvůli slovům o tom, že Rusko údajně neplní své závazky při dodávkách plynu do Evropy. Ruský prezident v odpovědi na obvinění uvedl, že „krásná, sympatická žena“ jako by neslyšela jeho odpovědi. Dodal ovšem, že v každém případě tyto odpovědi rád zopakuje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

