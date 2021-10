https://cz.sputniknews.com/20211015/zmatky-kolem-vondrackovy-navstevy-zemana-je-podpis-prezidenta-falesny-vec-prosetri-policie-16177455.html

Zmatky kolem Vondráčkovy návštěvy Zemana: Je podpis prezidenta falešný? Věc prošetří policie

Zmatky kolem Vondráčkovy návštěvy Zemana: Je podpis prezidenta falešný? Věc prošetří policie

Návštěva prezidenta Miloše Zemana v ÚVN v Praze ze strany předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka budí vášně. Vondráček totiž včera uvedl, že mu Zeman... 15.10.2021, Sputnik Česká republika

Včera jsme uvedli, že Vondráček zavítal do Ústřední vojenské nemocnice, aby jednal s prezidentem. Některé zdroje hovoří o tom, že dotyčný Zemana navštívil bez vědomí ošetřujícího lékaře aředitele nemocnice Miroslava Zavorala. Údajně ho měl za prezidentem přivésthradní kancléř Vratislav Mynář. Zeman měl při této příležitosti podepsat listinu, kterou se svolává zasedání nové Poslanecké sněmovny na 8. listopadu 2021.Vondráček po setkání s prezidentem novinářům řekl, že Zeman je schopen vykonávat úřad hlavy státu a že podepsal rozhodnutí o svolání nové Sněmovny. Setkání podle Vondráčka fotil ředitel Odboru protokolu Kanceláře prezidenta Vladimír Kruliš.Nicméně, mnozí se v souvislosti s obavami o zdravotním stavu prezidenta zaměřili na schůzku Vondráčka a Zemana poněkud podrobněji, a začali spekulovat o tom, zda podpis náhodou nemůže být falešný. Na Vrchním státním zastupitelství v Praze dokonce dnes přistálo trestní oznámení pro podezření z padělání úřední listiny, jehožkopie se již objevilana sociálních sítích. Potvrdila tovrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.Daným zastupitelstvím je přitom myšleno Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, jelikož semspadá nejen Pražský hrad, ale také Ústřední vojenská nemocnice.Pokud jde o samotné trestní oznámení, v něm podavatel argumentuje tím, že Zemanův podpis z dokumentu neodpovídá prezidentovým starším signaturám. Na to ostatně upozorňovali někteří již včera.V textu daného dokumentu je zanesen také návrh, aby policie vyslechla Zemana s jeho ženou, Radka Vondráčka, hradního protokoláře Vladimíra Kruliše i prezidentovu ochranku. Stejně tak autor oznámení požaduje zveřejnění důkazů, že Zeman dokument skutečně podepsal. Vondráček totiž již včera hlásal, že má okamžik podpisu vyfotografován.V neposlední řadě zmiňme i to, že se Vondráček dostal na pokoj jednotky intenzivní péče, kde prezident leží, bez vědomí ošetřujícího lékaře. Proti tomu se již ohradila nemocnice, jelikož za Zemanem nynímůže vzhledem k jeho zdravotnímu stavu pouze vybraný úzký okruh jemu blízkých osob. Policie ale nyní přislíbila, že příště ochranka k hlavě státu nepustí nikoho, kdo nebude mít předem svolení ošetřujícího lékaře.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

