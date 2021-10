https://cz.sputniknews.com/20211016/americka-krasobruslarka-nebude-potrestana-za-doping-16188790.html

Americká krasobruslařka nebude potrestána za doping

Americká krasobruslařka nebude potrestána za doping

Americká krasobruslařka Jessica Noelle Calalangová, která byla usvědčena z použití dopingu, nebude za to potrestána. Oznámil to list The Washington Post. 16.10.2021, Sputnik Česká republika

Antidopingová agentura USA (USADA) se rozhodla, že doping se dostal do organismu sportovkyně prostřednictvím kosmetiky, a proto neponese odpovědnost.Calalangová byla úplně zproštěna viny po osmiměsíčním soudním řízení. Bude moci soutěžit dál.12. října přijala Mezinárodní biatlonová unie (IBU) rozhodnutí o anulování výsledků ruské sportovkyně Olgy Zajcevové na Olympiádě 2014 v Soči. Toto rozhodnutí bylo přijato rok poté, co Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) uznala Zajcevovou vinnou z porušení antidopingových pravidel.IBU vymazala z protokolů ZOH 2014 výsledek ženské reprezentace Ruska ve štafetě. Spolu s Olgou Zajcevovou přišly o druhé místo také Jana Romanovová, Jekatěrina Šumilovová a Olga Viluchinová. V důsledku revize výsledků ženské štafety obsadily druhé místo Norky, a třetí – Češky.První obvinění na adresu ruských účastnic oné štafety byla vznesena ještě v roce 2017, kdy disciplinární komise MOV uznala skupinu ruských účastníků ZOH 2014 v Soči vinnou z manipulací se vzorky. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, jehož projednávání v CAS se protáhlo na dva a půl roku.Zajcevová nejednou vyvracela obvinění z použití dopingu. Po ZOH 2014 se už soutěží neúčastnila a stala se hlavní trenérkou ruské reprezentace, později odešla na mateřskou dovolenou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Rozhodla antidopingová agentura USA, jiný výsledek by byl ohrožení národní bezpečnosti, nebo jak to v různých případech zdůvodňují.

Hantek Tady je vidět, že když se chce, tak to jde... Prostě se neměří jedním metrem... Kdyby to nebyl někdo z USA, tak se z něho už kouří a by byl morálně i popraven...

