https://cz.sputniknews.com/20211016/at-babis-kandiduje-na-hrad-ve-druhem-kole-prohraje-rika-schwarzenberg-16193353.html

Ať Babiš kandiduje na Hrad, říká Schwarzenberg

Ať Babiš kandiduje na Hrad, říká Schwarzenberg

Čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg má za to, že by premiér Andrej Babiš (ANO) po neúspěšných sněmovních volbách měl zkusit kandidovat na prezidenta. V... 16.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-16T16:51+0200

2021-10-16T16:51+0200

2021-10-16T17:13+0200

česko

česká republika

miloš zeman

karel schwarzenberg

andrej babiš

vláda české republiky

prezidentské volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/16187615_61:0:1919:1045_1920x0_80_0_0_5a3b2c2ccf690a12650560bd0ebede46.png

Situace na prezidentském úřadě je podle Schwarzenberga skandální. Nejen to, že po hospitalizaci Miloše Zemana jeho chod převzali lidé bez bezpečnostní prověrky, ale Hrad dokonce odmítá informovat veřejnost o prezidentově zdraví.Dále v rozhovoru vyslovil naději, že pro příští prezidentské volby koalice Spolu dokáže vybrat společného kandidáta. Ačkoli má Schwarzenberg jména, která by rád na Pražském hradě viděl, odmítl je uvést.Zároveň se domnívá, že by prezidentem měl být profesionální politik, a nikoliv „nějaký pan profesor“, kterým měl na mysli senátora Jiřího Drahoše, který v minulých volbách kandidoval proti Zemanovi. O post prezidenta by se podle něj mohl ucházet například premiér Babiš. Nevěří ale, že vyhraje.Moc nevěří ani svému stranickému kolegovi, se kterým TOP 09 zakládal, Miroslavu Kalouskovi.Koalice Spolu mezitím hodlá společně s hnutím STAN a Piráty sestavit novou vládu. Lidovci v pátek prohlásili, že chtějí vládní koaliční smlouvu a programové prohlášení vlády koalic Spolu a PirSTAN schvalovat na stranické úrovni 5. listopadu. Dříve zástupci koalice oznámili, že chtějí programové prohlášení vlády podepsat do 8. listopadu.Andrej Babiš v rozhovoru pro rádio Frekvence 1 oznámil, že je připraven být v opozici a nehodlá od prezidenta Zemana přijmout pověření jednat o sestavení koalice.Připomeňme, že v úterý Babiš novinářům sdělil, že mu Zeman během nedělní schůzky oznámil, že když nastane chvíle, osloví ho s pověřením k sestavení vlády. Právě krátce po této schůzce byl prezident převezen sanitkou do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v Praze, kde se léčí na Klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211015/at-vladu-sestavi-petikoalice-vzkazuje-babis-hodla-byt-v-opozici-16184122.html

lesník Volby prezidenta republiky by měly být uskutečněny počátkem roku 2023. Oproti vyjádření pana Schwarzenberga se domnívám, že v té době bude mnoho našich občanů s vděčností vzpomínat na „vládu“ pana Babiše. 8

vojtavlcek1954 Počítám že i velké procento těch, kdo dostali tenhle dvojí slepenec do Parlamentu a potažmo do vládnutí této nešťastné zemi.

2

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, miloš zeman, karel schwarzenberg, andrej babiš, vláda české republiky, prezidentské volby