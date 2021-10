https://cz.sputniknews.com/20211016/babise-informovali-zda-zeman-potrebuje-transplantaci-jater-tvrdi-seznam-zpravy-16198076.html

Babiše informovali, zda Zeman potřebuje transplantaci jater, tvrdí Seznam Zprávy

Do rukou novinářů zpravodajského serveru Seznam Zprávy se dostala SMS od lékaře a člena hnutí ANO, který informoval premiéra Andreje Babiše o zdravotním stavu... 16.10.2021, Sputnik Česká republika

„Dobrý den, pane premiére, náš specialista již p. prezidenta prohlédl, jaterní onemocnění není tak pokročilé, aby musela být indikována transplantace. J. Špičák,“ stálo ve zprávě, kterou měl podle serveru Seznam Zprávy dostat premiér Andrej Babiš ve středu krátce před devátou hodinou.Novináři neuvedli, jak se k SMS dostali. Tvrdí ale, že ji napsal poslanec hnutí ANO a přednosta kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu Julius Špičák ve středu ráno. Právě v IKEMu se mimo jiné provádí transplantace jater.Špičák získal poprvé poslanecký mandát za hnutí ANO v roce 2017 a letošních volbách ho obhájil. Redakci Seznam Zpráv se odmítl ke své zprávě vyjádřit. Uvedl pouze, že je na dovolené, a to ze stejného čísla mobilního telefonu, z něhož měla odejít zpráva Babišovi.Premiér redakci odepsal: „Od pana Špičáka jsem nic nevyžadoval.“Zda prezidenta, který je od neděle hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici, ošetřil odborník IKEMu, institut komentovat odmítl. „Dle zákona o zdravotních službách nejsme oprávněni tyto informace poskytovat,“ uvedla Seznam Zprávám mluvčí IKEMu Markéta Šenkýřová.Podle nejmenovaného odborníka na lékařskou etiku, kterého novináři oslovili, tato SMS může svědčit o tom, že mohlo dojít k porušení lékařského tajemství buď ze strany profesora Špičáka, nebo zmíněného specialisty, pokud je Zeman vysloveně nepověřil, aby o svém zdravotním stavu informovali premiéra.Zdravotní stav ZemanaKancelář prezidenta zatím neuvedla, v jakém stavu se prezident republiky nachází. Ve veřejném prostoru proti kolují spekulace, že není schopen vykonávat funkci.O tom, že by Zeman mohl mít problémy s játry, poprvé informoval exprezident Václav Klaus, který současnou hlavu státu v nemocnici navštívil.Tento týden Deník N s odkazem na své zdroje napsal, že Zeman trpí jaterní encefalopatií. Tu mu přitom způsobuje jaterní cirhóza.Ve čtvrtek se ke stavu svého manžela vyjádřila Ivana Zemanová. Ta jakékoli spekulace o prezidentově zdraví považuje za velmi neetické. Potvrdila, že její manžel v současné době podstupuje léčbu, která si žádá čas. Vyzvala proto novináře k trpělivosti a toleranci.Den na to předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci nevyloučil, že se pokusí aktivovat článek 66 ústavy. Článek praví, usnese-li Sněmovna a Senát, že prezident nemůže ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad, přesunou se jeho pravomoce částečně na předsedu vlády a zčásti na šéfa dolní komory.Tím chce Vystrčil údajně „ochránit“ prezidenta. „Když je nemocný, tak nemusí pracovat a má klid, aby se mohl léčit a vrátit se nazpátek,“ pronesl Vystrčil. Na jeho slova reagoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, podle kterého chce Vystrčil prezidenta zbavit moci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vladimír Štumpa Někdo chce zase rozkymácet mediální prostor. Snad se k tomu nebudou v našich přízemních televizích pořádat debaty. 1

