Chcete být znovu milionářem? Krach Bohemia Energy vyřadil Jiřího Písaříka ze seznamu miliardářů

Do miliardářského žebříčku Forbes se podnikatel Jiří Písařík poprvé probojoval v roce 2016, a to hned na 24. místo. Letos se v něm objevil, alespoň na nějakou... 16.10.2021, Sputnik Česká republika

Byznys podnikatele Jiřího Písaříka v tomto týdnu skončil, a to poté, co jeho impérium v podobě alternativního dodavatele elektřiny a plynu Bohemia Energy ve středu oznámilo konec podnikatelské činnosti. Ze žebříčku miliardářů tak Písařík téměř jistě vypadne. Zbylých zhruba 500 milionů drží především v nemovitostech. Patří mu nemovitosti na Mallorce nebo jezdecký areál Horse Park Kamenný Dvůr u Prahy.Konec Bohemia Energy se týká zákazníků firem Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie.Skupina podle informací webu Forbes ukončila činnost kvůli tomu, že jí nebyl bankou prodloužen provozní úvěr, který jí zajišťoval potřebné cash flow. Pokud má firma dostatečné cash flow, může fungovat, i když generuje ztrátu. Pokud však finanční toky vyschnou, končí. A to se stalo Bohemia Energy.Skupina, jež obhospodařovala v Česku zhruba 900 tisíc odběrných míst a dalších více než 300 tisíc na Slovensku prostřednictvím dceřiné firmy Slovakia Energy, ukončila v obou zemích činnost a požádala příslušné úřady o odejmutí licencí na obchod s energiemi.Právě na Slovensku, kde firma oznámila konec byznysu již 30. září, se do Písaříka pustil tamní ministr hospodářství Richard Sulík (SaS). Jeho společnost označil za „zkrachovance“. Jiří Písařík založil Bohemia Energy před šestnácti lety v podstatě na den přesně (12. října), kdy letos oznámil konec (13. října). V roce 2006 začala společnost dodávat elektřinu také do domácností, o rok později vstoupila na slovenský trh. Zemní plyn začala dodávat v roce 2009. Kromě firem a domácností jsou klienty Bohemia Energy i obce. Písaříkovo impérium rostlo, postupně skupovalo menší hráče trhu a brzy se stalo největším přeprodejcem energií v ČeskuTržby skupiny Bohemia Energy loni meziročně vzrostly o sedm procent na 23,1 miliardy korun. Podle Forbes se její hodnota ještě v létě mohla pohybovat až kolem deseti miliard korun. V následujícím žebříčku se tak Písařík mohl vyšvihnout ještě výše.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

❌➗➖➕ V Německém Bavorsku se ukazuje, že tamní lokální měna "Chiemgauer" je asi ta nejlepší kapitalistická měna, protože chytře podporuje funkci a oběh peněz. Od zavedení této měny v Bavorsku v roce 2003 s obratem 70000 Euro se úspěšně prosazuje a 2014 dosáhla obrat 7,4 milionů a má roční přírůstek 21%. Bavorsko je v Německu nejlepší oblast prakticky ve všem. Ten bavorský "Chiemgauer" má vždycky směnný kurs 1:1 k €uru, má ale o proti té regulární měně €uro zabudovanou časovou platnost, která se nechá nalepením kolku prodlužovat až maximálně do 4 let, kdy pak ta bankovka propadne a je neplatná. I když to na první pohled nedává dobrý dojem, tak se ale ukazuje, že právě to časové "ničení peněz" je "bezva věc", protože to má ekonomicky i společensky velké vyhody, že nikdo nemůže zbytečně hromadit peníze a musí se jich zbavovat, což zase stimuluje ekonomiku a oběh peněz.. Zdroj německá a Česká Wikipedie..,německá je lepší.. 👍👍👍 1

Miliardář Prachatý 🦈 Divoký Kapitalismus je to největší svinstvo na světě, které periodicky končí válkou, když se časem zamotá do těch všemožných kapitalistických kravin a nemají žádné možné řešení jak dál... 🇺🇸🇪🇺🇮🇱🇨🇿🕎👎🤮🚾🚾 1

