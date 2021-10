Dnes startuje 11. ročník StarDance. Bookmakeři už odhadují vítěze a sázejí na Cinu

https://cz.sputniknews.com/20211016/dnes-startuje-11-rocnik-stardance-bookmakeri-uz-odhaduji-viteze-a-sazeji-na-cinu-16193050.html

Zmiňme, že soutěž bude vysílána každou sobotu večer a její finále je pak naplánováno na sobotu 18. prosince. StarDance je vysílána vždy živě z pražského Výstaviště. Letošním mottem je ubíhající čas a hodiny: Čas je právě teď a pojďme si ho proto všichni užít.Za zmínku stojí i to, že každé kolo má své taneční téma. Součástí bude například kolo, kde si svou premiéru odbude charleston jako soutěžní tanec, a jeden večer bude také věnovaný písním umělce Jiřího Suchého, který je jedním ze zakladatelů divadla Semafor. Oslaví totiž devadesátiny. Diváci navíc nepřijdou ani o tradiční benefiční díl pro Centrum Paraple. Tanečníci si ale také zatančí na melodie filmových hitů, přičemž toto kolo zahájí speciální artistické a žonglérské číslo.V letošním ročníku se mezi tanečními páry objeví například herečka Simona Babčáková a Martin Prágr, herec Jan Cina a Adriana Mašková, zpěvačka Tereza Černochová a Dominik Vodička, herec Zdeněk Godla a Tereza Prucková, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, zpěvák Mirai Navrátil a Lenka Nora Návorková, herečka Marika Šoposká a Robin Ondráček, herec Pavel Trávníček a Veronika Lálová či krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová.Pokud jde o to, kdo zatím patří dle odhadů mezi favority, bookmakeři i sázející Fortuny a Chance mají jasno. Největší šanci na vítězství dle nich máherec Jan Cina, farářka církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká, bývalý krasobruslařský mistr Evropy Tomáš Verner nebo tenistka Andrea Sestini Hlaváčková.Soutěž StarDanceLetos začíná již jedenáctý ročník české taneční televizní show StarDance …když hvězdy tančí, kterou vysílá televizní stanice ČT1. Pořad je českou verzí britské televizní show Strictly Come Dancing. Celou soutěží diváky provází dva moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková.Tato soutěž patří k nejsledovanějším českým televizním pořadům a spočívá v tom, že soutěžní páry se skládají ze dvou členů, z nichž jeden je osobnost a druhý profesionální tanečník. Tančí zde například sportovci, herci, zpěváci a další. Každý pár předvádí předem určený druh tance a soutěží s ostatními o body poroty a o SMS hlasy diváků. Pokud pár obdrží nejnižší hodnocení, soutěž opouští, dokud nezůstane výherní pár.Dosud se v soutěži během deseti řad objevilo již celkem 88 osobností.

