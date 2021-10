https://cz.sputniknews.com/20211016/klaus-nastala-dalsi-faze-souboje-politici-kolem-vystrcila-si-hraji-na-valku-je-to-trapne--16189205.html

Klaus: Nastala další fáze souboje. Politici kolem Vystrčila si hrají na válku. Je to trapné

Klaus: Nastala další fáze souboje. Politici kolem Vystrčila si hrají na válku. Je to trapné

Bývalý prezident Václav Klaus poskytl portálu Novinky.cz krátký mailový rozhovor, ve kterém sdělil, jak vnímá současnou vyhrocenou atmosféru kolem... 16.10.2021, Sputnik Česká republika

Klaus tvrdí, že neexistují objektivní důvody neříci o zdravotním stavu prezidenta republiky veřejnosti více. „Kancelář prezidenta republiky by měla komunikovat daleko racionálněji a přátelštěji,“ domnívá se.Klaus přitom nevylučuje, že aktivita Zemanových odpůrců to může značně znesnadňovat, ale v každém případě by si přál, aby prezidentská kancelář na to reagovala zdrženlivěji.Na druhou stranu není podle Klause vůbec v pořádku, že se teď už i Ústřední vojenská nemocnice stává předmětem mediálních hrátek. Kritizuje proto předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS), který nyní i po Ústřední vojenské nemocnici žádá informace o tom, zda je Zeman schopen výkonu funkce.„Nejsme ve válce, i když někteří ji stále rozdmýchávají. Proto nevidím důvod neříci o zdravotním stavu prezidenta republiky veřejnosti více. To však agresivita politiků kolem pana Vystrčila téměř neumožňuje. Ti si hrají na válku…,“ tvrdí Klaus.Vyhrocená atmosféra mezi KPR, ÚVN a Senátem je však podle něj jen špičkou ledovce.„Ledovec se jmenuje jinak – nastala další fáze souboje některých ambiciózních jedinců s prezidentem, jehož demokratické zvolení nikdy nepřijali. Je to trapné, nedůstojné, atmosféru v zemi ničící, věrohodnost ČR ve světě nesmírně poškozující. Lidi by měli více přemýšlet, koho volí do Senátu a koho udělají jeho předsedou,“ je přesvědčen Klaus.Co se týká diskuzí o aktivaci článku 66 Ústavy, Klaus považuje za zcela zbytečné teď o tom uvažovat. Parlament podle něj v podstatě ani nemá o čem jednat.Záměrné vyhrocení situace kolem hlavy státu rozhodně podle něj poškozuje obraz republiky v zahraničí, nejhorší dopad to však má na vnitřní stabilitu země.„Daleko horší jsou exhibice některých našich politiků a s nimi spojených politických aktivistů, kteří, když se vypořádali ve volbách s Babišem, chtějí i nadále rozvracet republiku. Mělo by jim být důrazně řečeno, aby toho nechali,“ uzavřel celou věc bývalý prezident ČR Václav Klaus.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

