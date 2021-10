https://cz.sputniknews.com/20211016/lekar-promluvil-o-nebezpecnem-nasledku-uzivani-popularniho-vitaminu-16193574.html

Lékař promluvil o nebezpečném následku užívání populárního vitaminu

Lékař promluvil o nebezpečném následku užívání populárního vitaminu

Lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov ve vysílání televizní stanice Rossija 1 uvedl, že syntetické vitaminy mohou přivést k tvorbě kamenů v organismu. 16.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-16T19:17+0200

2021-10-16T19:17+0200

2021-10-16T19:17+0200

zdraví

vitamíny

vitamín d

vitamín c

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1b/12709274_0:209:1999:1333_1920x0_80_0_0_ef1227429f483fece4d5dc0b9fdeeba1.jpg

Takto okomentoval slova pozvaného do studia doktora lékařských věd Alexeje Soboleva.Sobolev vysvětlil, že syntetické vitamíny se v organismu vstřebávají pouze z deseti procent, a doporučil užívat vitaminy jen ve složení přírodních potravin.Moderátor pořadu s kolegou souhlasil a varoval, že podobné přípravky mohou způsobit zdravotní problémy.„Samozřejmě. Víc než to: berete-li vitamin C v podobě pilulek, může se v organismu ukládat a napomáhat tvorbě kamenů,“ zdůraznil Mjasnikov.Lékař ale dříve poznamenal, že v některých případech je třeba brát vitaminy v podobě tabletek. „Vitamin D je jednou z mála výjimek… Těhotné ženy by ho měly brát určitě, a také starší lidé, děti i dospělí,“ zdůraznil Mjasnikov.Vysvětlil, že vitamin D v té podobě, v jaké se prodává v lékárnách, je zvláště aktuální, pokud je laboratorně potvrzen nedostatek této látky v organismu.Mjasnikov rovněž vysvětlil, že vitamin D obsahují mořské plody, tresčí játra, řasy a vejce, ale jen v malém množství. Dalším zdrojem vitaminu D je pobyt na slunci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211016/s-brambory-nebo-se-smetanou-foodblogerky-odhalily-dva-dokonale-recepty-na-dusene-zeli-16183738.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vitamíny, vitamín d, vitamín c