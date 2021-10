https://cz.sputniknews.com/20211016/lekarka-promluvila-o-priznacich-deprese-po-covidu-19-16187068.html

Lékařka promluvila o příznacích deprese po covidu-19

Koronavirová infekce má negativní dopad na celou řadu tělesných systémů a také na psychiku. Například může vést k depresi. Na podzim je obtížnější včas rozpoznat tento důsledek covidu-19 než v jiných ročních obdobích, řekla Misevičová. Během období kratšího denního světla a častých dešťů mohou být příznaky deprese považovány za sezónní zhoršení nálady, vysvětlila.Pokud od nákazy koronavirem neuplynulo ani šest měsíců a pokud pro vás nebyla charakteristická dřívější období podzimní sklíčenosti a ztráty síly, pak stojí za to hledat přímé spojení mezi covidem-19 a depresí, řekla lékařka.Deprese se nemusí nutně začít vyvíjet bezprostředně po onemocnění covidem-19, ale může se objevit i nějaký čas po uzdravení. Důvod tohoto stavu je třeba hledat jak v reakci organismu na infekci, tak i v psychickém stresu způsobeném pandemií, pokračovala Misevičová.„Každý člověk, který se setkal s koronavirovou infekcí, má strach, je znepokojený a smutný - to je normální. Jedná se o přirozený obranný mechanismus, protože organismus potřebuje sílu k boji proti viru a k nápravě následků nemoci,“ upřesnila.Podle slov psychoterapeutky by během prvních šesti měsíců po prodělaném onemocnění covidem-19 neměl člověk dělat tak drastická rozhodnutí, jako je rozvod, odchod z práce nebo opuštění důležitého projektu. Je totiž docela možné, že touha přerušit určité vazby vznikla u člověka pod vlivem depresivního stavu. V důsledku toho se jeho sociální postavení může zhoršit, upozornila Misevičová.Deprese může postupovat, pokud se nevzdáte některých návyků spojených s vnímáním reality a jednání ostatních.Lékařka doporučila nepředstavovat si katastrofy tam, kde možná neexistují, a také upustit od kategorického hodnocení lidí a událostí.„Černobílé myšlení může zničit stabilní sociální vazby. Snažte se ‚nečíst‘ myšlenky ostatních, to znamená připisovat jim myšlenky a motivy, které s jistotou neznáte. Je lépe to nahradit zvykem vést dialog, který pomůže ujistit se v dobré vůli většiny svého okolí a překonat i silnou úzkost,“ řekla.Prevencí deprese během onemocnění koronavirovou infekcí je věnování pozornosti vašim potřebám.„Během onemocnění (covidem -19 – pozn. red.) dělejte jen to, co chcete. Jedinou věcí, kterou je třeba dělat ‚i když nechci‘, je brát léky a jíst,“ řekla na závěr Misevičová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

