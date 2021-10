https://cz.sputniknews.com/20211016/mame-toho-dost-nastvani-obcane-budou-v-nedeli-demonstrovat-v-arealu-uvn-kde-lezi-zeman-16198354.html

„Máme toho dost!“ Naštvaní občané budou v neděli demonstrovat v areálu ÚVN, kde leží Zeman

„Máme toho dost!“ Naštvaní občané budou v neděli demonstrovat v areálu ÚVN, kde leží Zeman

Zdravotní stav prezidenta ČR Miloše Zemana je ožehavým tématem. Některým lidem již došla trpělivost, jak Kancelář prezidenta republiky (ne)informuje o... 16.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-16T23:01+0200

2021-10-16T23:01+0200

2021-10-16T23:01+0200

česko

protestní akce

demonstrace

protest

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/16165880_159:0:2698:1428_1920x0_80_0_0_7830e551d6f532c2c388e70741e4886b.jpg

Uvádí se, že nedělní je naplánována na poledne a konat by se tentokrát měla přímo v areálu Ústřední vojenské nemocnice. Právě v tomto zařízení se totiž Zeman léčí.Akce nese název „Storm ÚVN, they can't stop all of us“ a má být tak trochu parodií na událost ze září 2019, která se odehrála v USA. Tehdy se totiž sešly stovky lidí před areálem tajemstvím obestřené Oblasti 51.Organizátoři ale zároveň upozorňují, že nikoho nenavádí k neoprávněnému vniknutí, ohrožení veřejného pořádku ani žádnému jinému trestnému činu ani přestupku. Akci navíc konzultovali s odpovědnými orgány a následně apelovali na lidi, aby se zdržovali primárně v zónách před pavilony CH1 a CH2. Naopak by se neměli zdržovat v prostoru před akutním příjmem a trase, po níž jezdí sanitky.Zmiňme, že obě protestní akce jsou reakcí na události posledních dnů, kdy za Milošem Zemanem do ÚVN zavítal na návštěvu předseda Sněmovny Radek Vondráček. Tato událost vzbudila velké vášně, jelikož o návštěvě nevěděl ani ošetřující lékař. Policie ČR následně podnikla jisté kroky a k prezidentovi mimo nejbližší rodinu bez předchozí domluvy už nikoho pouštět nebude.K plánované akce se na Twitteru vyslovil i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, který se nechal slyšet, že to považuje za „mimořádně ohavné“.Sobotní demonstracePokud jde o dnešní protestní akci, probíhala na pražském Hradčanském náměstí od 18.30 hodin. Byla organizovaná přes sociální sítě a nesla název Protest proti absurdnímu chování úředníků Kanceláře prezidenta republiky.Organizátorka protestu Edita Šramotová uvedla, že se sešlo asi 500 lidí. Krátce před sedmou hodinou protest skončil. Jednalo se o poklidnější akci, bez incidentů. Původně se měla konat jinde, a to před Kanceláří prezidenta republiky na druhém nádvoří Pražského hradu, ale kvůli velkému zájmu byla přesunuta na zmiňované náměstí.Na místě se pak sešli lidé s transparenty a nápisy „Hradní (z)rádci, táhněte do Moskvy“. Někteří účastníci také skandovali „Přestaňte nám lhát!“ nebo „Hanba!“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vladimír Štumpa Nejspíše je to akce vyprovokovaná Havloidy = pražskou kavárenskou stokou, ve spolupráci s pětikoalicí. Nic nového. Mynář řekl, že začátkem týdne vystoupí v prohlášením. Tedy stačí zachovat klid. 3

kestrel Není větší podlosti než fundamentalismus havloida.

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

protestní akce, demonstrace, protest