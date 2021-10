https://cz.sputniknews.com/20211016/merkelova-se-dostala-do-sporu-s-erdoganem-16194284.html

Merkelová se dostala do sporu s Erdoganem

Merkelová se dostala do sporu s Erdoganem

Turecký prezident Tayyip Erdogan a německá kancléřka Angela Merkelová se dostali do sporu kvůli nedostatkům koaliční vlády.

Merkelová je v Turecku na pracovní návštěvě. Je to návštěva na rozloučenou s touto zemí ve funkci kancléřky.„S Merkelovou bylo v turecko-německých vztazích úspěšné období. Spolupráce s koaliční vládou je ale vždy složitá. V Turecku bylo mnoho problémů, ale s přechodem na prezidentský systém jsme se jich zbavili a začali jsme intenzivně pracovat,“ řekl Erdogan na společné tiskové konferenci s Merkelovou.Merkelová na to reagovala s tím, že koaliční vláda je pro Německo vhodná a země „se nechystá přejít na prezidentský systém“.Erdogan však připomněl, že během jednání s ním si Merkelová stěžovala na potíže s koaliční vládou.„To je pravda, ale takový je život,“ připustila německá kancléřka.„Můj vnuk také říká: „Dědo, to se nedá nic dělat - takový je život!“ odpověděl Erdogan s úsměvem a rozesmál tak všechny přítomné.Německo a Turecko budou pokračovat v koordinaci jednání s TálibánemNěmecká kancléřka Angela Merkelová uvedla, že s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jednali o dvoustranných kontaktech s radikálním hnutím Tálibán*; strany by takové jednání mohly v budoucnu vést společně.„Vyměnili jsme si názory na naše jednání s Tálibánem a možná budeme v těchto jednáních pokračovat společně,“ řekla Merkelová na tiskové konferenci po setkání s Erdoganem v Istanbulu.Zdůraznila, že mezinárodní společenství musí zaručit poskytování humanitární pomoci Afghánistánu a zabránit humanitární krizi během nadcházející zimy.Merkelová také upozornila na nedostatečný pokrok v mírové dohodě v Sýrii, poukázala na „napjatou“ situaci v Idlibu a také vyzvala ke stažení zahraničních vojsk z Libye.*Teroristická organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

