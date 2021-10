https://cz.sputniknews.com/20211016/mynar-ma-nas-v-pi-tak-kandidat-na-sefa-mzv-ondrej-kolar-jedna-ostre-slo-o-defenestraci-uredniku-16190810.html

Mynář má nás v p**i, tak… Kandidát na šéfa MZV Ondřej Kolář jedná ostře. Šlo o defenestraci úředníků

Mynář má nás v p**i, tak… Kandidát na šéfa MZV Ondřej Kolář jedná ostře. Šlo o defenestraci úředníků

Starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář, který byl zvolen poslancem ve volbách do Sněmovny za koalici Spolu, se na svém twitterovém účtu nelichotně... 16.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-16T15:26+0200

2021-10-16T15:26+0200

2021-10-16T15:26+0200

česko

ondřej kolář

ministerstvo zahraničních věcí

poslanecká sněmovna

vratislav mynář

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/900/52/9005233_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_e3fb6ab13bbe24722a2bc61066527936.jpg

Pražský politik Ondřej Kolář se během svého působení na postu starosty Prahy 6 několikrát mediálně zviditelnil. Mnozí si totiž dobře pamatují jeho skandální iniciativu odstranění sochy sovětského maršála Koněva či kontroverze kolem kauzy ricin, která přispěla k dalšímu zvýšení napětí mezi Českou republikou a Ruskou federací.V parlamentních volbách, které proběhly 8. a 9. října, Ondřej Kolář úspěšně kandidoval na pražské kandidátce opoziční koalice Spolu a byl tak zvolen poslancem za TOP 09. Později se Kolář stal členem jedné ze šesti skupin, které byly vytvořeny koalicemi Spolu a PirSTAN za účelem projednání programových priorit budoucí vlády. Jedná se totiž o skupinu pro resort zahraničních věcí, obrany a evropské priority, kde kromě Koláře zasedne také Jana Černochová za ODS, Ondřej Benešík za KDU-ČSL, Jan Lipavský za Piráty a Martin Dvořák za hnutí STAN. Podle řady zdrojů budou do čela jednotlivých resortů jmenováni právě někteří členové těchto skupin, o Kolářovi se například mluví jako o možném budoucím ministrovi zahraničí České republiky.Ostrý vzkaz na HradZatím lze jen stěží říct, jaký styl komunikace si zvolí Ondřej Kolář v případě svého jmenování do funkce šéfa zahraničního resortu, zatím to ale nevypadá moc mírumilovně, alespoň co se týče prohlášení vůči Pražskému hradu, a sice hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi. Ve svém dnešním tweetu Kolář nešetřil kritikou vůči Mynářovi v souvislosti s jeho chováním vůči českým zákonodárcům. Nově zvolený český poslanec si dokonce troufl připomenout pražské defenestrace, když královští úředníci byli vyhazování z oken.V komentářích jedná z uživatelek však žertovně varovala, že v případě znovuzavedení takové tradice, může se to někdy dotknout i samotného Koláře.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

krocan007 Jste ubožák,syn lotra,lůza,chcípák a nemluv ty hajzle za lidi! 4

fakacpindos Tohle hovado má být ministr!!!??? 4

7

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ondřej kolář, ministerstvo zahraničních věcí, poslanecká sněmovna, vratislav mynář, twitter