Na WhatsAppu se objevilo kódování náhradní kopie. Proč je to důležité?

Uživatelům WhatsAppu byla zpřístupněna funkce komplexního kódování náhradní kopie korespondence. Teď je možné backup uložený na cloudu ochránit heslem nebo... 16.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-16T10:25+0200

Význam tohoto kroku se dá těžko přecenit – předtím totiž nebyly náhradní kopie kódovány a byly ukládány na cloudu iCloud nebo Google Drive otevřeně, a proto hacker, který naboural do cloudu, mohl získat přístup k vaší korespondenci.„Ani WhatsApp, ani váš dodavatel služeb náhradního kódování nebudou moci přečíst vaše náhradní kopie ani získat přístup ke klíči potřebnému pro jejich odblokování,“ uvádějí ve společnosti.Nová funkce se bude zavádět postupně s vydáním nové verze messengeru.Ruský odborník Dmitrij Bondar již dříve poradil, co máme dělat v případě nabourání do WhatsAppu.Existují dva hlavní způsoby kompromitace přístupu k registračním údajům na WhatsAppu. „První způsob: podvodník získává fyzický přístup k zařízení autorizovanému na WhatsAppu a používá QR kód registračních údajů k paralelnímu vstupu do webové verze na jiném zařízení. Získává tak přístup k celé historii korespondence a může také vykonávat jakékoliv operace jménem uživatele. Ověřit, jestli neprobíhá paralelní návštěva, můžete v rubrice nastavení (iOS) nebo Další opce (Android), a dále – Spojená zařízení. Abyste seanci ukončili, vyberte název zařízení a klikněte ,ukončit’. Abyste zabránili kompromitaci, nenechávejte zařízení bez dohledu. Neužíváte-li hesla pro vstup, musíte jej určitě nastavit,“ řekl odborník.Ten druhý způsob kompromitace si vyžaduje mnohem složitější realizaci.„Hacker může zachytit registrační kód nebo PIN kód dvoufaktorové autentizace pro vstup do účtu. Přitom musí být samotné zařízení buď podvodníkovi fyzicky přístupné, nebo nakaženo zvláštním škodlivým software. Pro obnovení přístupu k účtu je třeba vstoupit na WhatsApp pomocí telefonního čísla a potvrdit ho šestimístným kódem ze SMS zprávy. V případě těžkostí je třeba rychle požádat o technickou podporu,“ dodal odborník.Kromě toho, dostanete-li elektronický dopis ohledně obnovení PIN kódu dvoufaktorové autentizace nebo registračního kódu, o což jste nežádali, neklikejte na odkaz. „Nejspíše se někdo pokouší získat přístup k vašemu telefonnímu číslu na WhatsAppu,“ vysvětlil Bondar.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

