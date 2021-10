https://cz.sputniknews.com/20211016/okamura-kdyby-me-zeman-pozval-do-nemocnice-sel-bych-tam-taky-je-to-chyba-kancelare-ne-vondracka-16187222.html

Okamura: Kdyby mě Zeman pozval do nemocnice, šel bych tam taky. Je to chyba Kanceláře, ne Vondráčka

Kontroverzní návštěva prezidenta Miloše Zemana předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem vyvolala značný rozruch a spekulace v mediálním prostoru. Nemenší zmatek do celé situace vnesl i rozpor mezi tvrzeními šéfa Sněmovny, který uváděl, že do pokoje prezidenta v Ústřední vojenské nemocnici jej měli doprovodit policisté, a Policie ČR, která toto tvrzení vyvracela. Podle slov policie Vondráček navštívil Zemana v doprovodu hradního kancléře Vratislava Mynáře, který již byl na místě. Později Vondráček upřesnil, že policista jej doprovodil po areálu nemocnice, zatímco do pokoje prezidenta jej už doprovázel Mynář.Radek Vondráček se také přiznal, že nevěděl o tom, že tato návštěva nebyla schválena vedením nemocnice a ošetřujícím lékařem prezidenta, a omluvil se jemu i řediteli nemocnice.Předseda SPD Tomio Okamura ve svém rozhovoru pro ČT poznamenal, že veškeré návštěvy prezidenta Zemana, který je momentálně nemocný, musí probíhat po souhlasu jeho ošetřujícího lékaře. Nemyslí si přitom, že by šlo o chybu Radka Vondráčka, podle něj by odpovědnost měla nést Kancelář prezidenta republiky, která tuto návštěvu zařídila.Dále Okamura podotkl, že v případě, kdyby on byl pozván prezidentem, tak by prezidenta určitě navštívil, protože by předpokládal, že hradní Kancelář zajistila souhlas ošetřujícího lékaře a že žádná pravidla či předpisy porušeny nebudou.Opozice vyzvala Vondráčka k rezignaciZástupcům vítězné koalice Spolu se nelíbí jednání dosluhujícího předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO). Kvůli jeho návštěvě u prezidenta Miloše Zemana, který je hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze, by podle nich měl rezignovat.Na konferenci KDU-ČSL lidovecký předseda Marian Jurečka uvedl, že postupu šéfa dolní komory nerozumí. Podle něj k Zemanovi chodit neměl, a vyzval ho k rezignaci.Vondráčkovu počínání nerozumí ani šéf ODS Petr Fiala.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

