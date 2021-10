https://cz.sputniknews.com/20211016/pirstan-resi-napjatou-situaci-kolem-krouzkovani-uvnitr-koalice-kalousek-prisel-s-radou-a-kritikou-16197332.html

PirStan řeší napjatou situaci kolem kroužkování uvnitř koalice. Kalousek přišel s radou a kritikou

PirStan řeší napjatou situaci kolem kroužkování uvnitř koalice. Kalousek přišel s radou a kritikou

Mezi Piráty a Starosty to docela vře. Důvodem jsou volby a jejich výsledek. Pirátům se totiž nelíbí kroužkování voličů STAN, a tak v současnosti pracují na... 16.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-16T22:12+0200

2021-10-16T22:12+0200

2021-10-16T22:12+0200

česko

politika

miroslav kalousek

problém

stan

piráti

volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/970/51/9705139_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_89c14a2eeb4be22a78a9d2fa8df1548c.jpg

Už po volbách bylo jasné, že Piráti nejsou spokojeni s tím, jak moc je STAN předběhlo. Díky kroužkování se totiž do Sněmovny za Starosty dostalo mnohem více politiků, než čekali, a za Piráty zde nově zasedne pouhá čtveřice jejich poslanců. Z tohoto důvodu nyní analyzují, zda nemohla kampaň STAN podpořit kroužkování kandidátů. Obě uskupení se totiž v rámci předvolebního boje dohodla, že nebudou vyzývat své voliče k udělování preferenčních hlasů.Nicméně, situace se nyní poněkud změnila, jelikož část Pirátů výsledek voleb vnímá tak, že jejich koaliční partneři i přes dohodu dělali kroužkovací kampaň.Hlavní analytik dané strany, Janusz Konieczny, pak dodal, že je logické, že si všechno vyhodnocují a dodal, že věc v současné době řeší.Vzhledem k výše uvedenému je nyní situace mezi oběma uskupeními značně napjatá. A napětí vnímá i předseda Starostů Vít Rakušan.Pokud jde však o možné porušení dohody, Rakušan nařčení odmítá.„Dobře organizovaná menšina vyšachovala neorganizovanou většinu.“Daného napětí si nemohl nevšimnout bývalý politik Miroslav Kalousek, který se k celé věci vyjádřil na sociální síti. Kromě kritiky nabídl i řešení.Reakce na jeho slova však byla různorodá. Někteří mu například dávali za pravdu.Další uživatel však dodal, že jsou jeho slova blbost.Kalousek však pro něj měl jasnou odpověď: „I kdyby byla (jakože není), je to jedno. Teď jsou priority jinde, než v pitvání se v minulosti. Kdyby oba subjekty skončily v opozici, ať si analyzují… Ale teď je čeká zatraceně těžká vládní odpovědnost a tomu musí věnovat pozornost. Držím jim palce.“Slov o blbostech ale bylo více. „Pane inženýre, to, co tvrdíte, je blbost. Já jsem např. chtěl volit Piráty. Zakroužkoval jsem prvního Piráta, což byl pan Bartoš a pak jsem dal další tři kroužky ženám, tak jak byly na kandidátce. Bez ohledu na stranickou příslušnost. Přeju si víc žen v politice. To je vše,“ vysvětlil svůj názor jiný komentující.Ostatní uživatelé sítě pak podotýkali, že patří k voličům STAN a že je kroužkovali dobrovolně.A vyjadřovali se i jiní: „Přesně kvůli tomuhle chování Pirátů jsem ráda, že se jich tam nedostalo víc. Třeba devět.“Kalousek tak svým názorem v komentářích rozpoutal vášnivou debatu.

https://cz.sputniknews.com/20211015/rezignuj-spolu-chce-vondrackovu-hlavu-za-jeho-navstevu-zemana-16184571.html

Réunion Piráti budou hledat příčiny všude, jen ne u sebe. Spekulacemi se už živí například hecker Kosmo Olin. Než je možno někoho obvinit, je třeba předložit důkazy. Jinak je lepší mlčet. ale Piráti potáhnou problém třeba rok a nakonec se obě koaliční strany rozhádají. Je to výborné samořešení, aby se co nejdříve hlasovalo znovu o nedůvěře vládě. Babiš a mnozí další budou moci být spokojeni. 2

wwwbuerger.. Já, nedorostlý Kosmo Olin, s nickem matematických značek vyškrtnutý za sprostosti vůči Zemanovi, dosud po autohavárii a úrazu hlavy nedoléčený (také se mi bortí nosní přepážka), mám ve věci jasno: Pirátům i STAN je třeba rozdat po flašce dělnického blaha (dříve rum) nebo meruňkovice, a vyjednávání se dostaví v intenzivní věcné formě. Tak se zocelují koalice. 1

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politika, miroslav kalousek, problém, stan, piráti, volby