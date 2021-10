https://cz.sputniknews.com/20211016/pravda-se-spouste-lidem-nehodi-rika-vondracek-a-zverejnil-vyjadreni-policie-16190974.html

Pravda se spoustě lidem nehodí, říká Vondráček a zveřejnil vyjádření policie

Pravda se spoustě lidem nehodí, říká Vondráček a zveřejnil vyjádření policie

Říkám vám pravdu, prohlásil předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) ke své čtvrteční návštěvě prezidenta Miloše Zemana v nemocnici. Zároveň na Facebooku... 16.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-16T14:16+0200

2021-10-16T14:16+0200

2021-10-16T15:08+0200

česko

radek vondráček

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/884/73/8847389_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d3e9bf9287eed3c1ebfa4c9d9ffc7e81.jpg

Den poté, co řada politiků vyzvala Vondráčka k rezignaci kvůli jeho návštěvě prezidenta republiky v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN), přišel šéf dolní komory s novým prohlášením. Policie nyní potvrzuje jeho verzi, že ho v nemocnici doprovázeli policisté.Rendlová dodala, že policie svá vyjádření směřovala k novinářským dotazům, na základě jakých oprávnění Vondráčka doprovázela policie na pokoj prezidenta bez svolení ÚVN.Připomeňme, že ještě včera Policie ČR prohlašovala, že „pana předsedu Poslanecké sněmovny k prezidentu republiky nedoprovázela. Pan předseda navštívil pana prezidenta v doprovodu hradního kancléře, který byl v té době již na místě“. Dále se objevily spekulace ohledně toho, že podpis prezidenta, který 8. listopadu svolal zasedání nové Sněmovny, může být zfalšovaný. Sám Vondráček dříve pro rádio Impuls řekl, že do nemocnice přijel sám bez hradního kancléře, a „k panu prezidentovi mě doprovodila policie“.Podle něj mnoha lidem se pravda o okolnostech hospitalizace prezidenta republiky nehodí. Vyjádření některých politiků jsou údajně již za hranou.Připomeňme, že ještě včera Policie ČR prohlašovala, že „pana předsedu Poslanecké sněmovny k prezidentu republiky nedoprovázela. Pan předseda navštívil pana prezidenta v doprovodu hradního kancléře, který byl v té době již na místě“. Dále se objevily spekulace ohledně toho, že podpis prezidenta, který 8. listopadu svolal zasedání nové Sněmovny, může být zfalšovaný. Sám Vondráček dříve pro rádio Impuls řekl, že do nemocnice přijel sám bez hradního kancléře, a „k panu prezidentovi mě doprovodila policie“.Podle něj se mnoha lidem pravda o okolnostech hospitalizace prezidenta republiky nehodí. Vyjádření některých politiků jsou údajně již za hranou.Volání po rezignaciVondráček navštívil prezidenta Miloše Zemana ve čtvrtek. Během schůzky měl prezident podepsat dokument, kterým svolával novou Sněmovnu. Nicméně mnozí politikové i novináři si povšimli, že podpis se nápadně liší od ostatních.V pátek na konferenci KDU-ČSL lidovecký předseda Marian Jurečka uvedl, že postupu šéfa dolní komory nerozumí. Podle něj k Zemanovi chodit neměl a vyzval ho k rezignaci. Podobně se vyjádřila i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.Vondráčkovu návštěvu prezidenta Zemana označil za chybu i premiér Andrej Babiš (ANO). „Je to velká chyba kolegy Vondráčka, který mě o návštěvě neinformoval,“ uvedl pro server iDNES.cz Babiš. „Celá situace okolo zdraví pana prezidenta je značně vyhrocená, a to měl pan Vondráček při návštěvě pana prezidenta vnímat a zohlednit,“ dodal premiér.Mezitím předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v pátek na tiskové konferenci nevyloučil, že se pokusí aktivovat článek 66 ústavy. Článek praví, usnese-li Sněmovna a Senát, že prezident nemůže ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad, přesunou se jeho pravomoce částečně na předsedu vlády a zčásti na šéfa dolní komory.Tím chce Vystrčil údajně „ochránit“ prezidenta. „Když je nemocný, tak nemusí pracovat a má klid, aby se mohl léčit a vrátit se nazpátek,“ pronesl Vystrčil. Na jeho slova reagoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, podle kterého chce Vystrčil prezidenta zbavit moci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211015/rezignuj-spolu-chce-vondrackovu-hlavu-za-jeho-navstevu-zemana-16184571.html

Vladimír Štumpa Možná to byl někde u dveří hlídkující policista, který se sám rozhodl kvůli bezpečnosti předsedu dolní sněmovny (po krátkém rozhovoru), doprovodit. Není pojem jako pojem. 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

radek vondráček