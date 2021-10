https://cz.sputniknews.com/20211016/rozeziralo-me-to-zevnitr-manazer-nike-se-po-dlouhych-letech-priznal-ze-zastrelil-chlapce-16195366.html

„Rozežíralo mě to zevnitř.“ Manažer Nike se po dlouhých letech přiznal, že zastřelil chlapce

Larry Miller, dlouholetý šéf představenstva značky Jordan Brand, která spadá pod americkou firmu Nike, se v rozhovoru pro sportovní magazín Sports Illustrated... 16.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-16T20:41+0200

2021-10-16T20:41+0200

2021-10-16T20:41+0200

svět

vražda

věznice

nike

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/16195404_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_517cacf63eaefa983a2990afcef9b9f5.jpg

Před 56 lety v ulicích West Philadelphia ve státě Pensylvánie na západě USA došlo k incidentu, jehož okolnosti Larry Miller musel držet v tajnosti před svými kolegy, kamarády a svou rodinou celý život. Dne 30. září 1965 si Miller spolu s dalšími účastníky gangu Cedar Avenue vzal zbraně a šel pomstít svého mladšího kamaráda, který byl před tím zavražděn členy jiného gangu. Larry Miller byl přitom pod vlivem alkoholu a celý příběh tak skončil velmi tragicky. Podle jeho slov měl zastřelit prvního kolemjdoucího, jímž byl osmnáctiletý Edward White, kterého Miller ani neznal.Ve svém mládí Larry Miller strávil několik let ve vězení, což nikdy netajil, avšak podrobnosti týkající se vraždy mladého chlapce Miller se rozhodl prozradit až teď. Dlouholetý vysoce postavený manažer Nike a bývalý prezident basketbalového klubu Portland Trail Blazers měl v poslední době značné psychické potíže spojené s tím, co spáchal před mnoha lety. Bylo to ale také kvůli tomu, že o tom dlouhá léta nemohl mluvit.Larry Miller vyjádřil naději, že jeho příběh pomůže mladým lidem vyhnout se životu plnému násilí a ukáže bývalým vězňům, že dokonce i ti, co strávili léta za mřížemi, mohou být prospěšní pro společnost.Příběh Roberta TempelaPřed pád dny jsme psali o tom, že Robert Tempel, který dříve dostal doživotní trest za dvojnásobnou vraždu, k níž mělo dojít v roce 2001 na Sokolovsku, byl Vrchním soudem v Praze uznán nevinným. Tímto rozhodnutím pražský soud potvrdil rozsudek Krajského soudu v Plzni z roku 2007, který před tím čtyřikrát zrušil.Již letos v červenci Ústavní soud zrušil odsuzující verdikt proti Tempelovi, dotyčný však zůstal ve vězení, a to kvůli tomu, že si měl odpykat dříve uložený podmíněný trest z roku 1995 za loupež, který byl později změněn na nepodmíněný. Advokát odsouzeného Jaroslav Ortman podotýkal, že daný trest již byl vykonán během té doby, co Tempel strávil ve vězení, a proto musí být osvobozen.Obhájce Jaroslav Ortman doufá, že Tempel bude propuštěn na svobodu co nejdříve. V nejbližší době se Tempel spolu se svým advokátem chystá požádat o odškodnění.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bebel V amrdólii nic zvláštního, že v čele společnosti stojí vrah, Nike není výjimkou. 2

Ioannes DU lenze ty si jebnuty a teba sa to netyka,lebo v cele ti to moze byt jedno pacient. 2

vražda, věznice, nike