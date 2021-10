https://cz.sputniknews.com/20211016/sahodlouhe-rozbory-o-zemanovi-misto-pricin-plynove-krize-sef-rady-ct-matocha-vynadal-ceskym-mediim-16193189.html

Sáhodlouhé rozbory o Zemanovi místo příčin plynové krize. Šéf Rady ČT Matocha vynadal českým médiím

Publicista a předseda Rady České televize Pavel Matocha podrobil česká média rázné kritice kvůli ignorování důležitých témat. V poslední době se totiž převážně... 16.10.2021, Sputnik Česká republika

Spekulace kolem zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana a politické hry v Senátu s tím spojené se dostávají do středu pozornosti většiny českých médií, i když ve skutečnosti situace z politického hlediska není tak kritická. Ve stejnou chvíli jsou skoro zcela zanedbávána témata, která mohou mít vliv nejen na české a celoevropské hospodářství, ale i na každodenní život českých občanů. Ve svém facebookovém příspěvku se tomu věnuje předseda Rady České televize Pavel Matocha, který vyčítá českým médiím jejich přístup k informování veřejnosti o klíčových ekonomických a politických tématech.Matocha přitom podotýká, že pokud Miloš Zeman po uplynutí tří týdnů nebude ze zdravotních důvodů schopen jmenovat premiéra, tak český parlament bude mít k dispozici jasnou ústavní cestu, jak v tomto případě postupovat. V současné době jsou přitom mnohem aktuálnějšími tématy energetická krize či krize v automobilovém průmyslu, kterým by česká média měla věnovat větší pozornost. Jak zdůrazňuje Matocha, právě tato krize může mít bezprostřední dopad na život českých občanů.Důvody zdražování energieVe svém dalším příspěvku na Facebooku se Pavel Matocha věnuje příčinám růstu cen na elektřinu, což podle něj přímo souvisí s extrémním růstem cen na zemní plyn, ale výrazný vliv na to má také nedostatek jaderných zdrojů energie a cena emisních povolenek.Na konci textu Matocha opakovaně kritizuje Green Deal, který podle jeho slov bude mít negativní dopad na životní úroveň občanů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zprávy

cs_CZ

