„Selektivní pomoc, ne plošná." Kandidát na ministra řekl, koho stát podpoří kvůli zdražení energie

„Selektivní pomoc, ne plošná.“ Kandidát na ministra řekl, koho stát podpoří kvůli zdražení energie

Jedním z úkolů, kterým bude nová česká vláda čelit, bude hledání způsobů, jak řešit narůstající energetickou krizi, v jejímž důsledku rychle rostou ceny... 16.10.2021

O starostovi Dolních Břežan a náměstkovi středočeské hejtmanky Věslavovi Michalikovi se v médiích mluví jako o člověku, ucházejícím se o resort financí, do jehož čela ODS navrhuje Zbyňka Stanjuru, a zároveň ho Starostové prosazují na ministerstvo průmyslu a obchodu. V obou případech, pokud někdo z nich získá ministerské křeslo, bude čelit nutnosti řešit otázku podpory obyvatel postižených uzavřením společnosti dodavatele energií a dramatickým nárůstem cen elektřiny a zemního plynu.Podle Věslava Michalika by nejlepší formou kompenzace zdražování energií bylo zvýšení slevy na poplatníka v nízkopříjmových rodinách a navýšení dávek v hmotné nouzi.Věslav Michalik míní, že pomoc by měla směřovat jen k určité části obyvatelstva. K těm lidem, které krize skutečně citelně zasáhla a mají přitom nízké rodinné rozpočty.U pracujících by Michalik volil cestu zvýšení slevy na poplatníka. A to jen do určité hranice příjmů.U nepracujících by považoval za smysluplné jít cestou standardních nástrojů, jakou je pomoc v hmotné nouzi.Politik s dlouholetými zkušenostmi z bankovnictví, který byl původně zmiňován i jako kandidát na nového ministra financí, přitom připouští, že i nízkopříjmové rodiny budou postiženy v různé míře. Někdo jen okrajově v cenách elektřiny, někdo v maximální možné míře, pokud bude muset v následujících měsících od nových dodavatelů kupovat za rekordně vysoké ceny elektřinu i zemní plyn.Zda to lze nějak „férově“ odstupňovat, si ani Michalik není jistý. Mluví však o potřebě důkladné analýzy celého problému, který zatím nezasahuje celou populaci.S dodávkami elektřiny a plynu končí Kolibřík energie, s plynem A-PLUS EnergiePo Bohemia Energy končí v Česku s dodávkami elektřiny a plynu další dodavatelé. Konec dodávek elektřiny a plynu oznámil Kolibřík Energie s 28 tisíci klienty, ve čtvrtek se rozhodla ukončit dodávky plynu firma A-PLUS Energie obchodující se 150 odběrnými místy.Kolibřík energie jako důvod ukončení činnosti uvedla stávající energetickou krizi v Evropě, kterou symbolizuje raketový růst cen. Krize je pro firmu extrémně složitá.S koncem firmy přišel o dodavatele elektřiny a plynu také projekt Skautská energie, který podporoval skauting. Na webu uvedli, že vyhodnocují další kroky a jednají s dodavateli, aby zachovali i v současné situaci pro zákazníky co nejvýhodnější možné ceny.Firma Kolibřík energie zákazníkům vzkázala, že po ukončení dodávek obdrží standardní závěrečné vyúčtování.Zákazníci firem bez energií nezůstanou, dodávky jim zajistí takzvaný dodavatel poslední instance, tedy dominantní dodavatel v daném regionu.

Vladimír Štumpa Babiš zamýšlel podporu velkoryseji. Teď bude kdejaký polointeligent s vymýšlením podivností na koni. 4

jirka52 Ještě nám nikdo neřekl o konkrétní hranici nízkopříjmovosti asi půjde? A jak to bude s nízkými důchody v případě odpracování všech potřebných let, když lidi vyhnali pár let před důchodem ze zaměstní a jiná slušná práce pro ně nebyla ? Je jasné, že někde např. v Praze vůbec netuší o čem je vlastně řeč...!!! 4

