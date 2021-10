https://cz.sputniknews.com/20211016/sichtarova-inflace-nabira-na-obratkach-a-bude-trvat-a-neni-to-dusledek-covidu-16196671.html

Šichtařová: Inflace nabírá na obrátkách a bude trvat. A není to důsledek covidu

Šichtařová: Inflace nabírá na obrátkách a bude trvat. A není to důsledek covidu

Markéta Šichtařová se v novém komentáři pro Echo24.cz věnovala inflaci, jejíž růst se dnes dotýká prakticky každého. Ekonomka je přesvědčena, že pandemie není... 16.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-16T21:44+0200

2021-10-16T21:44+0200

2021-10-16T21:44+0200

ekonomika

peníze

inflace

stát

markéta šichtařová

česko

ceny

česká národní banka (čnb)

poptávka

nabídka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1166/46/11664609_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_63e08b1783ee5ec250822fe989fa537f.jpg

„Nemám moc dobrou zprávu: Inflace nabírá na obrátkách. Spotřebitelské ceny v ČR vzrostly v září proti srpnu o 0,2 %. To by ještě šlo. Horší je ale meziroční srovnání. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 4,9 %, což bylo o 0,8 procentního bodu víc než v srpnu,“ konstatovala Šichtařová.To, že Česká národní banka zvýšila ve snaze o potlačování této inflace úrokové sazby o 0,75 bodu, nebude podle ekonomky mít velký efekt a tempo inflace bude i dál držet na neuspokojivě vysoké úrovni.Ceny služebDalší věc, na kterou ekonomka upozorňuje je růst cen služeb. „Ceny zboží úhrnem vzrostly o 4,4 % a ceny služeb o 5,7 %. Nedostatek lidí se bude dál projevovat naplno, což bude ceny služeb tlačit stále výš. A proč služby zdražují víc než zboží? Protože stát. Protože program Antivirus. Ten znemožnil propouštění, a tím se postaral o nedostatek lidí na trhu práce,“ argumentovala Šichtařová.Bydlení a dopravaNejvětší vliv na rostoucí inflaci však podle ní mají takové oblasti jako je bydlení a doprava.„V oddíle bydlení zrychlil růst cen nájemného z bytu na 3,3 % (v srpnu 2,5 %). Když se ale podíváme na tzv. imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení), vidíme růst o 10,3 %. V pozadí najdeme růst cen stavebních materiálů a cen nových bytů pro vlastní bydlení, v menší míře i růst cen stavebních prací,“ uvedla ekonomka.O takovou dynamiku se také podle ní postaraly státní instituce.Dopravu podle ní zdražil zejména meziroční růst cen pohonných hmot, které narostly o 20,4 %.„Navíc byly také vyšší ceny automobilů o 6,0 % (v srpnu o 5,3 %). Největší česká automobilka Škoda Auto do konce roku omezí nebo úplně zastaví výrobu kvůli nedostatku čipů. A proč? Protože stát. Protože paralyzované odběratelsko-dodavatelské řetězce,“ konstatovala ekonomka.Rekordní poptavkaŠichtařová poznamenává, že peněz mezi lidmi je přitom historicky nejvíc, což je vyvoláno jejich aktivním tiskem centrálními bankami.„Poptávka je tedy rekordní. Nabídka není, protože podniky nemají z čeho vyrábět – chybí jim materiály, chybí jim komponenty. Kde jsou peníze a není zboží, tak musí být inflace. Je to matematicky logické, už to víc logické být nemůže. To pouze progresivističtí snílci se od roku 2008 bili do prsou, že jsou schopni zastavit hospodářský cyklus, jsou schopni odstranit recese, jsou schopni tisknout peníze bez inflace,“ podotýká Šichtařová.13 let v hospodářské kriziOproti těmto slibům byl ovšem vyspělý svět po dobu těchto 13 let v hospodářské krizi, i když o tom ani netušil.„Krize totiž není stav, kdy statisticky klesá HDP. Krize je stav rozvratu, stav nerovnováhy. Byli jsme v krizi, pouze její symptom v podobě poklesu HDP byl zamaskován rostoucím objemem peněz v oběhu. Jeden ze symptomů krize byl skryt. Maskovat realitu ovšem nelze donekonečna,“ tvrdí ekonomka.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210924/cena-uhli-v-evrope-je-nejdrazsi-za-poslednich-13-let-15946223.html

Vladimír Štumpa Známého ještě asi před půl rokem stálo nabroušení řetězu do motorové pily 30 korun. Nyní to samé za 100 korun. A podnikatelé stále nedávají zákazníkům potvrzení o zaplacení. Jak kteří. 3

Vladimír Štumpa Babiš jistě vidí, že se blíží krize a to může být další důvod, proč nechce sestavovat vládu. Pětikoalice lépe ukáže svou protiobčanskost a lidi pak při mimořádných volbách dají více hlasů ANO, SPD, KSČM. 2

4

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekonomika, peníze, inflace, stát, markéta šichtařová , ceny, česká národní banka (čnb), poptávka, nabídka