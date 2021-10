https://cz.sputniknews.com/20211016/to-ma-nekdo-stesti-pagacova-se-ukazala-bez-licidel-a-v-lidech-vzbudila-vlnu-zavisti-16190300.html

„To má někdo štěstí...“ Pagáčová se ukázala bez líčidel a v lidech vzbudila vlnu závisti

„To má někdo štěstí...“ Pagáčová se ukázala bez líčidel a v lidech vzbudila vlnu závisti

Česká herečka a moderátorka Patricie Pagáčová potěšila své fanoušky, když se jim na Instagramu předvedla v celé své kráse. Vypadá to totiž, že se dnes stále... 16.10.2021

Patricie v poslední době zásobuje své fanoušky snímky ze SuperStar, na kterých je profesionálně nalíčena a oblečena do nádherných outfitů. Její příznivci však mnohem raději vidí, když je tato maminka malé dcerky přirozená. A tak jim Patricie pro tentokrát udělala radost a ukázala, jak vypadá bez jakýchkoli líčidel.Pod fotografií se tak okamžitě začaly hromadit komentáře. Podle mnohých to takhle moderátorce sluší úplně ze všeho nejvíc.Oceňovali hlavně to, že bez tuny líčidel vypadá stále skvostně: „To má někdo štěstí, i když nenalíčená, tak jste moc hezká.“Někteří pak poukazovali na to, že Patricie vypadá čím dál lépe, a že snad dokonce i mládne.„Překrásná žena. Den ode dne snad čím dál tím krásnější,“ zněl další názor.Podle dalších jí totiž mateřství opravdu sluší: „Moc pěkná mamča.“Spousta lidí by jí pak nevěřila, že už jí je 32 let. „Fotka ze střední?“ ptali se.Pár uživatelů pak v Patricii vidělo jistou podobnost s jednou slovenskou herečkou.Patricie PagáčováPatricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu Naše cesty od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali. V únoru 2021 pár oznámil, že čeká svého prvního potomka. V květnu 2021 se jim narodila dcera Bibiana.

