USA chystají obnovení migračních pravidel z dob Trumpa. Co na to „odpůrce“ Biden?

V USA se chystají změny. I když tamní prezident Joe Biden po nástupu do funkce okamžitě zrušil program známý jako Zůstaňte v Mexiku, nyní chce americká... 16.10.2021, Sputnik Česká republika

Věc se má tak, že již v dubnu se státy Texas a Missouri ohradily proti Bidenovu kroku a zažalovaly jeho administrativu kvůli pozastavení programu. Federální soud jim o pár měsíců později, konkrétně v srpnu, vyhověl. Nařídil tehdy vládě, aby opatření kritizované lidskoprávními organizacemi obnovila.Z tohoto důvodu se nyní vláda snaží tento soudní příkaz splnit, ale na druhou stranu chce pořád určitým způsobem skoncovat s iniciativou z éry exprezidenta Donalda Trumpa. Oficiální název této iniciativy je MPP (Migrant Protection Protocols).Pokud jde srpnové rozhodnutí soudu, soudce Matthew Kacsmaryk vládě nezakázal nový pokus o zrušení opatření. A teď to vypadá, že činitelé počítají s novým plánem, u něhož doufají, že ustojí případný soudní přezkum.Pro vysvětlení uveďme, že pokud by došlo byť ke krátkodobému obnovení platnosti MPP, přispělo by toke zmatečnému mixu amerických opatření v souvislosti s hranicí s Mexikem. Za zmínku stojí i pokračující uplatňování loňské pandemické vyhlášky, která údajně stojí za tím, že od března 2020 došlo k rychlému vykázání více než 1,1 milionu migrantů z území Ameriky.Data také hovoří o tom, že americko-mexickou hranici tento roknelegálním způsobem překročily statisíce lidí. To však není vše, jelikož počty příchozích se v posledních měsících dostaly na nejvyšší hodnoty za posledních dvacet let.Biden, kritika a špatná poziceNicméně, to všechno staví Bidenovu administrativu do složité pozice, a to zejména v souvislosti s volební kampaní, ve které se současná hlava USA jasně vymezovala vůči tvrdé imigrační politice tehdejšího prezidenta.Připomeňme, že politiku Zůstaňte v Mexiku zavedla Trumpova administrativa na začátku roku 2019 a měla představovat opatření, které bude bránit v pouštění žadatelů o azyl na americkém území. Na základě MPP bylo do Mexika vráceno přes 60 tisíc běženců a v měsících po zavedení opatření výrazně klesl počet nelegálních přechodů přes jižní hranici USA.Nicméně, tento krok se setkal s odsuzováním ze strany obhájců práv migrantů. Důvodem bylo, že lidé čekající v Mexiku na zpracování svých žádostí byli vystaveni násilí a měli problém dostat se k právníkům nebo informacím o svých případech.Vyzdvihuje se také, že současná administrativa nemůže MPP obnovit bez souhlasu Mexika. V roce 2019 mexická vláda přistoupila na Trumpův plán pod hrozbou navýšení cel. Nyní ale mají být podmínky opětovného spuštění kontroverzní politiky předmětem vyjednávání. Mexiko přitom chce, aby zpracovávání azylových žádostí převážně netrvalo déle než půl roku, požaduje také lepší informování žadatelů o procesech nebo výjimky pro zranitelné skupiny. Přípravné kroky ze strany Washingtonu mají zahrnovat budování dočasných soudních síní poblíž mexické hranice a navyšování kapacity imigračního systému.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

