Zástupci pětikoalice si problémy neuvědomují a osobní doprava bude nedostupný luxus, varuje ekonomka

Na stole je nyní návrh rozpočtu z pera ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) se schodkem 400 miliard korun. Švihlíková pochybuje, že bude chtít nová vláda, která pokud vůbec stihne vzniknout, pod časovým tlakem něco zásadního měnit. Zároveň dodává, že „programy, se kterými šly strany do voleb, naznačovaly řadu opatření, paradoxně často na straně dalšího navýšení výdajů“.Podle ní si koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů a STAN zatím neuvědomuje, jaké dopady přinese evropský Green Deal, rostoucí ceny či problémy s výrobními řetězci.Přitom hrozba energetické chudoby je reálná a vyžaduje okamžitou akci. Je proto nutné realizovat energetickou koncepci. Nicméně, je skeptická vůči tomu, že se to pětikoalici zdárně podaří.Přitom jaký dopad bude mít Green Deal na živobytí domácností, zatím není vůbec jasné. K tomu je nutné zajistit rozsáhlá šetření, která například ukážou, jak se bude měnit spotřebitelský koš domácností.Dále se domnívá, že kvůli klimatickým cílům se osobní doprava „stane nedostupným luxusem“. Expertka rovněž upozornil, že blížící se krize nejhůře dopadne na seniory, samoživitelky, lidi na DPP, zaměstnance s minimální mzdou či lidi s vysokými hypotékami.Vítězná koalice již oznámila, že za priority považuje reformu sociálního systému, a to především důchodu, sociálních dávek a služeb.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Vladimír Štumpa Vrací se divoká devadesátá a vláda národní zkázy. 1

Jaroslav Machek Tak pod to se podepíši,bude pláč 😭 a skřípání zubů.😠😠 Ještě se bude vzpomínat na Babiše 🙏

