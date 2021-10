https://cz.sputniknews.com/20211017/alzbeta-ii-si-rada-pochutna-na-kousku-zveriny-zjistili-jsme-recept-na-jeji-oblibeny-steak-16204887.html

Alžběta II. si ráda pochutná na kousku zvěřiny! Zjistili jsme recept na její oblíbený steak

Nehledě na přísnou disciplínu, kterou musí královna Alžběta II. dodržovat v jakékoliv situaci, i ona někdy se někdy uvolní a dopřeje si pořádnou porci zvěřiny... 17.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-17T23:16+0200

svět

alžběta ii.

maso

recept

Alžběta II. si pravidelně pochutnává na gaelském steaku – skotské jídlo z masa, které se nejčastěji připravuje ze zvěřiny.„Jako předkrm si oblíbila paštiku Gleneagles, která je připravována z uzeného lososa, pstruha a makrely. Ráda používala suroviny ze svého statku, a proto když jsme měli lososa z Balmoralu, z řeky Dee, snědla ho, bylo to jedno z jejích oblíbených jídel,“ prozrazuje kuchař.Královští kuchaři však odmítají prozradit přesný recept oblíbeného steaku královny. Britští novináři však zjistili jeden z velmi podobných receptů. Proto si i vy teď budete moci připravit oblíbené jídlo Její Výsosti.Jelení maso s tymiánem a červeným vínemCo budete potřebovat?Jak na přípravu?Nechte pánev rozehřát na silném ohni. Přidejte kousek másla a cibuli a smažte dozlatova. Vezměte maso, osolte ho a okořeňte ze všech stran. Poté ho dejte na pánvičku spolu s tymiánem a rozmarýnem. Opékejte maso ze všech stran po dobu šesti minut, tři minuty z každé strany. Když máte maso nakrájené na tenčí plátky, nebo máte rádi málo propečené steaky, můžete maso sundat dřív.Když je maso hotové, zabalte ho spolu s cibulí do alobalu a nechte odpočívat na teplém místě. Na pánvičce opečte česnek po dobu 1 minuty, přidejte červené víno a rybízové želé. Nechte, aby se alkohol vypařil asi na polovinu. Sundejte omáčku z ohně a přidejte zbylý kousek másla, pečlivě promíchejte. Omáčku přeceďte přes síto do misky a přidejte petrželku.Na závěr vybalte jeleninu z alobalu a nakrájejte na plátky o tloušťce jednoho centimetru. Maso by mělo být uvnitř růžové. Servírujte spolu s omáčkou z červeného vína.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

