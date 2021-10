https://cz.sputniknews.com/20211017/cina-prekvapila-americkou-rozvedku-novou-hypersonickou-raketou-16198699.html

Čína překvapila americkou rozvědku novou hypersonickou raketou

Čína překvapila americkou rozvědku novou hypersonickou raketou

Čína v srpnu testovala hypersonickou raketu schopnou nést jaderné zbraně a to „zaskočilo“ americkou rozvědku, píše Financial Times s odvoláním na zdroje. 17.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle publikace Čína předvedla „vynikající kosmický potenciál, který zaskočil americkou rozvědku“. Podle novinových zdrojů raketa nedosáhla zadaného cíle, ale test ukázal, že Čína dosáhla „úžasného pokroku ve vývoji hypersonických zbraní“ a je v tomto směru mnohem pokročilejší, než Američané předpokládali.„Netušíme, jak to udělali,“ prohlásil jeden z novinových zdrojů, který je obeznámen s údaji rozvědky.Zdroje dále uváděly, že raketa by teoreticky mohla proletět nad jižním pólem, což by znamenalo velký problém pro americkou armádu, jejíž systémy protiraketové obrany jsou zaměřeny směrem na severní pól.Pentagon vyjádřil znepokojení nad čínskými aktivitami, ale zprávu o testování hypersonické rakety nekomentoval.Čínské velvyslanectví ve Spojených státech se k testovacím údajům nevyjádřilo, ale zdůraznilo, že vojenská politika ČLR měla vždy „obranný charakter“, uvádí Financial Times.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Martin 1 Silná aliancia Číny a Ruska je zárukou slobodného sveta. Inak by Briti a ich klony z USA parazitovali na celej Zemeguli.. 24

Vladimír Štumpa Z jihu mohou napadnou Světové kurvítko některé ruské rakety. Být činovníkem americké armády, neměl bych dobré spaní. 11

