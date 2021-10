https://cz.sputniknews.com/20211017/ekonom-kovanda-zeleny-udel-privede-evropu-ke-kolapsu-stredni-tridy-16206116.html

Ekonom Kovanda: Zelený úděl přivede Evropu ke kolapsu střední třídy

Podle slov ekonoma Lukáše Kovandy povede Green Deal k citelnému snížení úrovně života, hlavně střední třídy. O své obavy se podělil s portálem Kupředu do... 17.10.2021, Sputnik Česká republika

„Pro člověka, který žije na venkově nebo v malém městě a má třeba podprůměrnou mzdu, je zdražení potravin, energií a bydlení už opravdu dramatickým snížením kvality jeho života. Střední třída se z těchto koncepcí založených na centrálním řízení společnosti, ztrácí. Je tím bita nejvíc,“ myslí si.Podle jeho názoru je potřeba, aby lidé proti této politice začali výrazně protestovat. Dodal také, že Zelený úděl může přivést k ekonomickému kolapsu Evropy.„Jsou to silná slova, ale myslím, že to hrozí. Protože zátěž na střední vrstvu bude obrovská, jestliže to projde tak, jak je to navrženo. Je to něco jako střelba do vlastní nohy, to je v podstatě kolaps. Ale nemyslím si, že by to měl být konec světa,“ prohlásil ekonom.Kovanda v průběhu rozhovoru upozornil na euro-centrický obraz světa, kdy se Evropa považuje za jakýsi pupek světa.„Evropa je z pohledu Číňana jakýsi západní výběžek Eurasie, to znamená, že tam ani není celý světadíl, je to nějaký velký poloostrov na druhém pólu kontinentu, kde na druhém pólu je velká Čína. A mezi tím je ještě velké Rusko. A pak se tam krčí několik desítek států a státečků, a to je ta slavná Evropa, ta Evropa, která toho světu tolik dala, ale která, když se teď bude ekonomicky střílet do nohy, bude z globálního hlediska, a z hlediska běžného Číňana, skanzenem, který sice ještě má mezi největšími firmami Louis Vuitton a Chanel, což jsou oblíbené značky právě v Číně, ale jinak už jich moc nemá, nemá už ani spalovací auta, protože elektromobilita se perspektivně rozvíjí v Číně a ve Spojených státech, která se až donedávna v těchto částech světa rozvíjela daleko agilněji, než v Evropě,“ prohlásil na konto vidění světa ekonom.Jak dále uvedl, Evropa postrádá funkční ekonomický růst. Díky absenci takového modelu není současné evropské hospodářství udržitelné.EnergetikaEvropa se v současné době potýká s prudkým nárůstem cen energií, a to jak plynu, tak i elektrické energie. Kvůli neustále rostoucím cenám již padlo několik dodavatelských společností.Vláda Andreje Babiše v této souvislosti zvažuje kroky, jak zmírnit dopady rostoucích cen energií na konečné spotřebitele. Jednou z variant, o níž se hovořilo, je odpuštění daní z energií.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

wwwbuerger.. Já, nedorostlý Kosmo Olin, dosud po autohavárii a úrazu hlavu nedoléčený (také se mi bortí nosní přepážka), mám ve věci jasno: Je třeba razit si vlastní měnu (tiskat bankovky) v rámci každé obce, městské čtvrti. Výhodu to má, že sílu měny při přepočtech na jinou, si pak obce mohou upravit prostým hlasováním a výsledek zveřejní na sociálních sítích. Dokonce lze stanovit jiný přepočet pro víkendy a jiný pro pracovní dny.... A teď už musím končit. Nějak se mi přitížilo. Došel mi cannabis. Asi abstinenční příznak. Dám si obě nohy, tu kratší i tu delší, do lavoru se studenou vodou. 0

