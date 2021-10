https://cz.sputniknews.com/20211017/eu-zaznamenala-narust-poctu-zadosti-o-azyl-16203290.html

EU zaznamenala nárůst počtu žádostí o azyl

EU zaznamenala nárůst počtu žádostí o azyl

Evropský azylový úřad (EASO) v roce 2021 zaznamenává vzestupný trend migrace do EU, počet žádostí o azyl téměř dosáhl předcovidové úrovně, uvedla výkonná... 17.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-17T18:23+0200

2021-10-17T18:23+0200

2021-10-17T18:23+0200

svět

eu

bezpečnost

migrace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/813/80/8138017_0:122:3204:1924_1920x0_80_0_0_96e3c4dcaf8c6637956a1f188354c581.jpg

„Letos jsme svědky vzestupného trendu migrace do EU ... V srpnu 2021 země EU zaznamenaly zhruba 56 tisíc žádostí o mezinárodní ochranu ... Z hlediska počtu žádostí o azyl jsme téměř dosáhli úrovně, která byla před koronavirem,“ řekla Gregory v rozhovoru pro mediální skupinu Funke.Dodala, že úřad letos eviduje nárůst počtu žadatelů o azyl ve východní Evropě, především na balkánské trase. Mezi tyto země patří Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko a Rakousko. Lotyšsko a Litva se staly „migračními horkými místy“.Podle jejích slov zaregistrovala EU v srpnu rekordních 10 000 žádostí o azyl od afghánských občanů, což je oproti červenci nárůst o 38 %. Toto číslo však zahrnuje opakující se žádosti Afghánců, kteří dlouhodobě žijí v Evropě, a žádosti od těch, kteří byli evakuováni z Kábulu.Gregory dodala, že úřad EASO zatím nezaznamenal pohyb Afghánců do Evropy. Přesto je přesvědčena, že se Evropská unie musí připravit na „obtížnou situaci s migračními proudy z Afghánistánu do Evropy“. Uvedla také, že úřad již připravuje instruktáž pro země EU, která by měla pomoci optimalizovat proces vyřizování žádostí o azyl, a také program přesídlování pro Afghánce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211017/peskov-promluvil-o-chybe-zapadnich-politiku-v-energetice-16201270.html

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eu, bezpečnost, migrace