Fiala zařadil ceny energií mezi prvořadé úkoly. Varoval před zimou a Havlíčka podrobil kritice

Kandidát na premiéra Petr Fiala (ODS) v Otázkách Václava Moravce popsal vizi, jak chce řešit problém růstu cen energií. 17.10.2021, Sputnik Česká republika

Nevyloučil, že by domácnostem mohly napomoci již existující sociální dávky. Neopomenul investice do solárních panelů, které mají zajistit částečnou soběstačnost spotřebitelů. Co se týče použití finančních prostředků z obchodování s emisními povolenkami, vyslovil názor, že by k dispozici mohla být částka až 25 miliard korun.„To, co nás čeká, není vůbec dobré. Kam nechala vláda dovést ceny energií, je zoufalé. Zima bude těžká, ceny půjdou ještě nahoru. Musíme hledat řešení, jak lidem pomoci,“ prohlásil Fiala.Zmiňme, že v pondělí má kabinet Andreje Babiše projednat návrh kompenzací vysokých cen energií. Má se to týkat 4,3 milionu domácností. Měly by jim být odpuštěny poplatky za obnovitelné zdroje energie. Přibližně jde o částku 1500 korun na domácnost za rok.Kandidát na premiéra tento návrh nepodporuje.„Připadalo by nám lepší využít sociální dávky, například příspěvky na bydlení, které tady jsou,“ poznamenal.Upozornil na to, že zvyšování cen energií nyní nepostihne všechny, poněvadž někteří odběratelé mají zafixované výhodnější ceny i na další roky. Právě tímto Fiala argumentoval to, že by opatření neprováděl plošně.Předseda ODS nevítá ani další návrh současné vlády, a to snížení DPH na nulu. Domnívá se, že tento krok stejně narazil v Bruselu.Fiala je zastáncem toho, aby se pokračovalo v budování jaderných elektráren. Je to šance udržet ceny energií na přijatelné úrovni. Vypsání tendru na stavbu nového bloku v Dukovanech považuje za prioritu.Podle jeho názoru je zapotřebí v Bruselu dojednat zařazení jádra mezi čisté zdroje energie.Fiala viníky znáMinulý týden oznámilo ukončení činnosti několik dodavatelů energií. O platné smlouvy přišel milion odběratelů a lidi čekají mnohem vyšší ceny.Kandidát na premiéra obvinil ze současné situace jak resort průmyslu a obchodu, tak i Energetický regulační úřad (ERÚ).„Není možné, aby to dospělo do takové situace,“ prohlásil.Myslí si, že pokud by současná vláda nebyla před koncem svého působení, byly by na místě rezignace ministra Karla Havlíčka (za ANO).Fiala hodnotí pozitivně skutečnost, že ERÚ vyzval všechny dodavatele energie k doložení zajištění dodávek pro své zákazníky, ale uznal, že tato výzva zazněla pozdě.„Milion domácností měl smlouvu na dodávky, ale dodavatel to neměl nakoupené. A regulační úřad to nechal. To je divné,“ poznamenal a upozornil, že signály o problematických distributorech energií byly několik týdnů.V současné době ne všichni odběratelé vědí, v jaké jsou situaci a co je třeba dělat dál. Dnešní stav věcí může tvrdě dolehnout hlavně na seniory, kteří si nedokážou samostatně informace vyhledat a zatím tak vědí jen to, že jejich dodavatel skončil.Připomeňme, že ukončení dodávek elektřiny a plynu oznámila skupina Bohemia Energy, která byla největším uskupením alternativních dodavatelů energií v zemi se zhruba 900 tisíci odběrnými místy.Ve stopách Bohemia Energy šly firmy A-PLUS Energie obchodní se 150 odběrnými místy a Kolibřík s 28 tisíci klienty.Fiala se nezdržel negativních prognóz a i zde hodil kámen na adresu současného předsedy kabinetu ministrů.„Kdybych něco sliboval, dopouštím se politiky, které nechci. Čeká nás těžká zima, vláda Andreje Babiše s tím nedělala vůbec nic,“ uvedl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ignác A ještě není ani premiérem a přichází změna. Zatímco Babiš bral nepřizpůsobivým a nutil je pracovat a dával pracujícím rodičům, tak ODS okamžitě popřela svou pravicovou vizáž. Okamžitě sebere pracujícím, kteří platí daně a začne rozdávat nepřizpůsobivým, na kterých se budou pakovat obchodníci s chudobou, kteří jim pronajímají bydlení.

ignác Národe. Dobře ti tak.

