https://cz.sputniknews.com/20211017/havlicek-nemame-se-za-co-stydet-budeme-spravedlivou-a-tvrdou-opozici-16201013.html

Havlíček: Nemáme se za co stydět, budeme spravedlivou a tvrdou opozicí

Hnutí ANO skončilo ve volbách do Poslanecké sněmovny na druhém místě. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka se ale hnutí... 17.10.2021, Sputnik Česká republika

Podle jeho dalších plánů bude tváří ANO v oblasti průmyslu.„Tvoříme expertní tým několika klíčových lidí a budeme oponovat návrhy budoucí vlády,“ řekl.„Pan ministr věcně konstatoval, že číselně je situace jasná. Mohu dosvědčit, že v pátek jsme seděli asi tři hodiny a nemám pochybnosti, že se můžeme dohodnout,“ uvedl místopředseda ODS Alexandr Vondra a dodal, že podle něj je prezident Miloš Zeman realista a že přijde ke stejným závěrům jako Karel Havlíček.Vondra dále při odpovědi na otázku, zda bude ministrem zahraničí, uvedl, že nemá žádné ambice.„Nemám žádné ambice ani nemám zapotřebí hladit si své ego,“ uvedl. Vyjádřil se také k tomu, co ministerstvo zahraničí potřebuje.Souhlasí s ním také Radim Fiala z SPD.Karel Havlíček během diskuze upozornil Alexandra Vondru, že koalice může mít problémy právě v energetické oblasti.„My máme na jaderné energetice shodu, ale vy jdete do koalice s KDU-ČSL, která podporuje alternativní zdroje,“ zdůraznil Havlíček.Vondra mu však oponoval, a uvedl, že odmítá, že by měla mít budoucí vláda potíže kvůli energetice. „Ne, na tom máme shodu,“ reagoval Vondra.Martin Jiránek za Pirátů uvedl, že hnutí požaduje spravedlivý počet ministrů.Babiš je připraven být v opoziciPřipomínáme, že premiér Andrej Babiš v nedávném rozhovoru pro rádio Frekvence 1 prohlásil, že by od prezidenta nepřijal pověření jednat o sestavení kabinetu. Je připravený být v opozici.Podle Babiše je „protibabišovský“ pětiblok pevný, a nemá proto smysl přijímat pověření o sestavení vlády.„Předáme to nové koalici a my budeme v opozici,“ řekl Frekvenci 1.Dále ujistil, že bude „do poslední chvíle“ normálně pracovat jako premiér.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Réunion Politický folklór. Praxe překonává teorie i tento folklór. Vzniknou kauzy, žaloby, i v pětikoalici vzájemné osočování i nátlakové hrozby odejití z koalic. 1

1

