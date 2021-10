Kapverdy vydaly USA venezuelského diplomata

https://cz.sputniknews.com/20211017/kapverdy-vydaly-usa-venezuelskeho-diplomata-16199110.html

Vláda Kapverdských ostrovů vydala venezuelského diplomata Alexe Saaba, který byl zadržen na žádost USA v roce 2020, informuje rozhlasová stanice Caracol. 17.10.2021, Sputnik Česká republika

Saab byl v červenci 2019 zařazen do sankčního seznamu USA jako organizátor „rozsáhlé korupční sítě“ v zájmu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Rok poté byl Saab zadržen na žádost USA na Kapverdách, kde letadlo, kterým letěl do Íránu, přistálo za účelem natankování. Ústavní soud Kapverdských ostrovů zamítl odvolání Saabových obhájců, čímž potvrdil jeho extradici do USA.Obhajoba trvala na tom, že extradice do USA Alexe Saaba, který má diplomatickou imunitu, je porušením Vídeňské konvence. Kromě toho USA a Kapverdy nemají dvoustrannou smlouvu o extradici.Venezuelská vláda požádala Kapverdy, aby propustily Saaba na svobodu, a prohlásila, že zastává post zvláštního vyslance Caracasu v Africkém svazu. Podle zprávy kolumbijských médií disponuje Saab zřejmě informacemi o tajných dohodách venezuelské vlády s Tureckem, Íránem a Ruskem, které se, podle názoru USA, dotýkají jejich zájmů v daném regionu.Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo situaci kolem Saaba za „donebevolající“ a poznamenalo, že se ve Washingtonu rozhodli „dosáhnout nové úrovně“ vytvořením zhoubného precedentu extradice zplnomocněné osoby s diplomatickým statutem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

