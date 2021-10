https://cz.sputniknews.com/20211017/klienti-bohemia-energy-nemaji-od-dnesniho-dne-platit-zalohy-na-plyn-16203402.html

Klienti Bohemia Energy nemají od dnešního dne platit zálohy na plyn

Klienti Bohemia Energy nemají od dnešního dne platit zálohy na plyn

Podle doporučení ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu by klienti Bohemia Energy měli přestat platit zálohy na plyn. Zálohy na... 17.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-17T16:16+0200

2021-10-17T16:16+0200

2021-10-17T16:16+0200

česko

plyn

cena

bankrot

elektřina

energie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/50/76/507621_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_5f68957f6a94f3c217cf94eab31c480a.jpg

„S ohledem na to, že společnosti skupiny BOHEMIA ENERGY entity už ztratily nebo ztratí možnost dodávat elektřinu (14. října 2021) a plyn (17. října 2021), není na místě uvedeným společnostem od uvedených dat dále zálohové platby hradit. Konkrétně jde o společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie, s.r.o,“ stojí na stránkách Energetického regulačního úřadu.Lidé však podle úřadu o dodávky energií nepřijdou, neboť na místo zkrachovalého dodavatele nastupuje takzvaný dodavatel poslední instance.„Pokud Váš dodavatel energie fakticky ukončí činnost v důsledku neschopnosti finančně zajistit dodávku svým zákazníkům, nastupuje místo něj dodavatel poslední instance. Ten má povinnost Vás okamžitě informovat o zahájení dodávek elektřiny a plynu, cenách a podmínkách dodávek,“ uvádí se o dodavateli poslední instance na stránkách úřadu.V případě elektrické energie je dodavatelem poslední instance na většině území republiky společnost ČEZ. V jižní části země je to pak společnost E.ON. V hlavním městě funkci plní společnost Pražská energetika.V případě plynu je to pro většinu České republiky společnost innogy Energie, v Jihočeském kraji je to společnost E.ON., v Praze je to Pražská plynárenská.Skupina Bohemia Energy, jež byla největším uskupením dodavatelů energií v Česku se zhruba devíti sty tisíci odběrných míst, ve středu oznámila rozhodnutí o ukončení dodávek plynu a elektřiny. Jako důvod uvedla extrémní růst cen energií na trzích.Ukončení činnosti se kromě samotné Bohemia Energy týká také společností Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Podle informací Operátora trhu s elektřinou dodávala skupina ke konci srpna elektřinu přes 600 000 zákazníků, plyn téměř 300 000 klientů.Bohemia Energy není jedinou společností, která na energetickém trhu končí. V pátek oznámila společnost Kolibřík energie o zastavení dodávek elektřiny a plynu. Firma měla 28 000 klientů.Vysoké ceny energiíZápadní politici udělali chybu při přechodu na alternativní zdroje energie, věřili ve větrnou energii, ale několik měsíců vítr nefoukal, prohlásil mluvčí prezidenta Ruska Dmitrij Peskov, když komentoval obvinění na adresu Ruska ze skokového zdražení plynu.„Udělali chyby. Přepočítali se. Doufali ve větrnou energii, ale vítr jim došel. Nefoukal několik měsíců. Doufali ve spotový trh, ale spotový trh se přesunul tam, kde je to dražší. Ale přiznat to nemohou, jsou to přece politici a mohli by je vyhnat. Tak je lepší někoho démonizovat. Koho je lépe démonizovat? Velkého východního medvěda, tedy nás,“ řekl Peskov novináři Pavlu Zarubinovi v pořadu Moskva. Kreml. Putin na televizním kanálu Rossija 1.13. října zahájila Evropa aktivní období odběru plynu ze svých podzemních nádrží. Na začátku sezóny měla v nádržích něco přes 78 %, což je o 14 procentních bodů méně než průměrný ukazatel za posledních 5 let.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211017/kolar-sefem-ceskeho-zamini-basta-by-si-umel-predstavit-vetsi-bizar-david-varuje-pred-eskalaci-16199887.html

https://cz.sputniknews.com/20211017/fiala-zaradil-ceny-energii-mezi-prvorade-ukoly-varoval-pred-zimou-a-havlicka-podrobil-kritice-16201727.html

https://cz.sputniknews.com/20211017/odagrofertizace-ministerstev-babis-se-utkal-s-rakusanem-kvuli-statni-sprave-16202099.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

plyn, cena, bankrot, elektřina, energie