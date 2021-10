https://cz.sputniknews.com/20211017/kolar-sefem-ceskeho-zamini-basta-by-si-umel-predstavit-vetsi-bizar-david-varuje-pred-eskalaci-16199887.html

Kolář šéfem českého zamini? Bašta by si uměl představit větší bizár, David varuje před eskalací

Kolář šéfem českého zamini? Bašta by si uměl představit větší bizár, David varuje před eskalací

Pokud by se Ondřej Kolář, starosta Prahy 6, stal ministrem zahraničních věcí, někteří v tom vidí eskalaci, která by prohloubila špatné vztahy s Ruskem.

Kolář je v RF stíhán v nepřítomnosti, je obviněn ze znevažování symbolů vítězství nad nacismem čili odstranění sochy I. S. Koněva z nám. Interbrigády v Praze. Jak to vidí politici SPD Jaroslav Bašta a Ivan David?Ondřej Kolář je v Rusku osobu stíhanou kvůli kauze odstranění sochy Koněva… Pokud by se měl stát ministrem zahraničních věcí ČR, neumím si představit absurdnější situaci pro vztahy RF a ČR, které nabývají na důležitosti. Ukazuje se například, že se EU (tedy ani ČR) neobejde bez ruského plynu. S RF je tudíž nutno jednat. Budou ale Rusové mluvit s člověkem, který znevážil symbol vítězství nad nacismem? Vzhledem ke svému symbolismu nemá socha maršála Koněva jen lokální význam vztahující se jen a pouze na Prahu 6… Dokážete si tedy představit ještě větší bizár než tento?Jaroslav Bašta: Abych pravdu řekl, tak dokážu. Mohli nominovat Pavla Novotného ze Řeporyjí. Rusofobie se zřejmě oficiálně stane novou doktrínou zahraniční politiky Fialovy vlády.Ivan David: Vidím v tom všem snahu o maximální možné zhoršení vztahů s Ruskem… Cíl je jednoduchý: má to zvýhodnit velmoc [USA], která soutěží s Ruskem a Čínou o světovou hegemonii. Zainteresovaným sférám se nedaří oddělit od sebe Rusko a Čínu... Naproti tomu pozoruji snahu dostat Evropu do absolutní závislosti na USA. Je logické, že ve vazalských zemích vzniká poptávka po osobách, které by byly ochotny posloužit výše uvedeným záměrům. A zde se pan Kolář nabízí jako první volba, protože je asi nejznámější mezi protiruskými aktivisty v ČR. Myslím tedy, že jeho „nominace“ má tu motivaci, aby se vztahy zhoršily.S trochou nadsázky (hyperboly): V minulosti se rozdávaly (i za první republiky) zajímavé ministerské funkce, například jsme měli ministra pro správu Slovenska, ministra unifikací či ministra pro správu pošt a telegrafů…Pan Kolář by se mohl uplatnit coby ministr „pro urovnání záležitostí s Ruskem“, kdyby takový rezort byl…Jaroslav Bašta: Pravdou je, že pro pětikoalici je ve vládě o patnácti členech příliš málo postů, takže nějaká ministerstva nepochybně přibydou. Třeba ministerstvo války vyjádřené eufemistickým názvem, který navrhujete…(žertuji)Ivan David: Nejsme v první republice, už není nutno vydržovat speciální ministerstvo pro „telegraf“… Mimochodem za první republiky měly pošty a telegraf specifický význam, takže proto ono celé – z dnešního pohledu – zvláštní ministerstvo. Nicméně dobré vztahy (i) s Ruskem by měly být mezi prioritami. Rusku nemusíme nadbíhat, ale je třeba instalovat schopné úředníky proto, abychom dosáhli vyvážených vztahů i s touto zemí. Dobré vztahy s Ruskem mají své neoddiskutovatelné výhody, určitě to zvládneme bez ustavení mimořádného ministerstva, třeba jen postačí, když ministerstvo zahraničních věcí (tzv. „zamini“) bude v první řadě konat to, co má.Kolář nejen že je v Rusku stíhán, ale byl označen některými ruskými politiky za nacistu… Nevíte, jak tahle kauza v ČR pokračovala? Zda se Kolářovi(c) z podezření na „rodové zatížení“ vymluvili, nebo se to jen ututlalo?Jaroslav Bašta: Kolářovi příbuzenství s Otto Kolářem oficiálně popřeli. Pokud vím, ruský ministr kultury označil Ondřeje Koláře za nacistu (Gauleitera) kvůli jeho některým výrokům o maršálu Koněvovi a demontáži sochy.Rozumím, nemusí být člověk příbuzný, stačí mít určitou rétoriku.Ivan David: Ona ta příští vláda jen iluzorně vyhlíží jako kompaktní. Slepenec pěti stran teď předvádí dost předčasný projev triumfalismu. Mějme na paměti, že 20 % hlasů ve volbách propadlo. Tyto hlasy tedy neváhaly a nevybíraly mezi troj – a dvojkoalicí. Nové vládě se může přihodit, že už záhy narazí na tvrdý odpor významných hráčů na politické scéně. Projevy rusofobie možná táhly před volbami, teď je třeba, aby slepenec našel vlastní integritu… Doping jménem rusofobie asi stačit nebude.Krom toho je třeba si uvědomit, že média, dosud podporující toto uskupení, již teď mění svůj pohled na pravicové strany.Proč to?Média potřebují konflikt. Moje osobní zkušenost byla taková, že než jsem se stal ministrem, novináři se mnou ochotně a korektně spolupracovali. Stačilo stát se ministrem, aby se vůči mně média stala útočnými. Nová vláda může čelit něčemu podobnému. O překvapení tu nemusí být nouze. Takže určitá pravicová euforie může rychle vyvanout… Buďme pragmatičtí. Suroviny potřebujeme, říkám to bez emocí.Říká se, že si má člověk umět vybrat nejen práci, ale i svého šéfa. Neměla by si ČR umět pečlivě vybírat ministra zahraničních věcí, s ohledem na kontext a složitost vztahů?Jaroslav Bašta: No, poslední dva tři ministři, započítám-li ministra-neministra M. Pocheho, se nepovedli. Pan Petříček spojený se svým dlouholetým šéfem Pochem toleroval, že českou zahraniční politiku vůči Ruské federaci a Čínské lidové republice formulují jeho bývalí kolegové z komunální politiky Z. Hřib, O. Kolář a P. Novotný… J. Kulhánek se zapsal do dějin svým ultimátem Rusku hned první den ve funkci.Ivan David: Personální otázka je důležitá. Do politiky se teď dostanou někteří lidé s málo zkušenostmi, jde-li o vládní odpovědnost. Tito lidé budou v těžké pozici. Zorientovat se pro ně bude rovněž těžké, obzvláště v těchto, zdaleka ne obvyklých časech.Vladimir Putin nedávno řekl, že Rusko má ložiska plynu planetárního významu a že Rusko je schopno dodat světu objemy dle poptávky. Do jaké míry naši ekonomiku poškodí animozita, kterou v sobě chová Kolář a spol.? Neměli bychom se spíše snažit dosáhnout nějaké výhodné dohody s Ruskem o dodávkách plynu?Jaroslav Bašta: Ve volební kampani jsem na podobné otázky odpovídal větou – Když hrozí nedostatek pohonných hmot, jen debil se pohádá s majitelem benzínky...Ivan David: Myslím, že si to situace ve světě vynutí a s Ruskem se budeme muset dohodnout. Energetických zdrojů spíše ubývá, ty obnovitelné nejsou schopny dodat energii v dostatečném množství, tam, kde je jí třeba.Evropa není oblast, kde by trvale svítilo slunce a stále foukal dostatečně silný vítr. U dalších obnovitelných zdrojů je v podstatě potenciál vyčerpán. Jsem přesvědčen o tom, že si situace dříve či později vynutí revizi tzv. Green Dealu, jehož záměr je podobný cíli, pro nějž je důležité jmenování onoho lokálního politika šéfem rezortu zahraničí. Všechny tyto „drobnosti“ chtějí oslabit Evropu jak v hospodářském, tak v politickém smyslu. Má se nejspíše za to, že státy kooperující s Ruskem by současně s tímto posílily Čínu; USA by v těchto procesech vyšly jako oslabené.Rusko zkrátka má zdroje, to je realita a my potřebujeme suroviny. Víme, jak dopadly volby v Norsku, které plánuje omezení produkce ropy a plynu; na Norsko jsme se doteď dívali jako na náhradní zdroj.A doufat v dodávky stlačeného plynu z Ameriky?Ivan David: O adekvátní kompenzaci mluvit nelze, tento zdroj je drahý a chybí k němu kapacitní infrastruktura… ČR by sázkou na tento zdroj byla dlouhodobě hospodářsky poškozena. Podívejme se na Čínu. Dobře si to tam spočítali, proto staví dál uhelné elektrárny. Čína se nepřipojí ke Green Dealu nijak fanaticky. Zato Evropa se nechová vůbec racionálně. Její kroky v energetice nejsou ku prospěchu jejích obyvatel. Stavíme se do pozice, která není vynucená okolnostmi. Stavíme se tím spíše na stranu poražených.Díky oběma za rozhovor.Ivan David je nyní europoslancem (SPD), Jaroslav Bašta je diplomat, bývalý velvyslanec ČR na Ukrajině a v Rusku, ve volbách 2021 získal mandát poslance (SPD).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

