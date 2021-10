https://cz.sputniknews.com/20211017/nemecko-diverzifikuje-tak-ze-stavi-z-ruska-druhy-nordstream-pekarove-zatopili-kvuli-energetice-16206329.html

„Německo diverzifikuje tak, že staví z Ruska druhý Nordstream.“ Pekarové zatopili kvůli energetice

Předsedkyně TOP 09 to na svých sociálních sítích schytala od sledujících za slova o české energetice. Vláda Andreje Babiše se prý vykašlala na plynárenskou... 17.10.2021, Sputnik Česká republika

česko

energetika

eu

andrej babiš

politika

markéta pekarová adamová

„Naše vláda – na rozdíl od té Babišovy – se na energetickou bezpečnost nevykašle. (…) V tuto chvíli jsme více jak z 90 procent závislí na jediném plynovodu vedoucího z Moskvy – přitom existují i další možnosti, jak trasy a zdroje diverzifikovat. Ale i na to se Babišova vláda vykašlala,“ napsala Markéta Pekarová Adamová na svých sociálních sítích.Svým sledujícím slíbila, že se prý ze současné energetické situace pokusí vybruslit vynaložením maximálního úsilí.Její slova nenechala chladnými její sledující. Ti si všimli, jak v dané situaci „diverzifikuje“ svoji plynovou závislost na Rusku například sousední Německo.„A Německo diverzifikuje tak, že staví z Ruska už druhý Nord Stream,“ uvedl na adresu závislosti na ruském plynu Petr Bolf.„Další 4 roky za vše může Babiš. Alibistické!“ myslí si Jaroslava Biharyová.„Markéto, to si píšeš sama, nebo ti to někdo nakukal? Prvně se pořádně seznam s problematikou, a pak něco tvrď. Vypadá to dost blbě, když plácáš nesmysla a chceš nás vést,“ myslí si uživatel Miroslav Ludvík.„Už se na Andreje Babiše vykašlete, „čo bolo, to bolo". Teď budete mít možnost se ukázat, a na to jsem fakt zvědavej, ostatně jako celý náš národ,“ napsal Dušan Škaroupa.„A tak jsme se dozvěděli pravdu boží. Za vysoké ceny energií prý může končící vláda Andreje Babiše. To je ale nějaké divné. Jak za to může vláda, když cenu ovlivňuje neviditelná ruka trhu? Ta samá neviditelná ruka trhu, kterou zavedla ODS v pověstných devadesatkách. K ničemu takovému by nikdy nedošlo, kdyby neproběhla privatizace energetiky. Byl by jeden dodavatel energií a nemohlo by se nijak s touto komoditou kšeftovat. Tím pádem by neexistovala ani Bohemia Energy nebo cokoliv jiného. Do budoucna je tedy nutné zestátnit energetiku, vytvořit jednoho výhradního dodavatele a regulovat cenu státem ve veřejném zájmu,“ dodal Jan Klán.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Žeby další "biomasa" na obzoru ? Asi jsem dlouho nebyl doma, Němci už konečně zabrali Moskvu že odtud odebíráme plyn ? 1

vladimir007 No, tak Markéta je nejen biomasa č.2, ona je také Ferda mravenec č.2. Ona rozumí všemu, ona kecá do všeho ... Její vzdělání je tuším něco neurčitého (snad managment všeho) - tedy kecat, kecat, ale z žádného oboru nemá ani základy. A tohle jsme volili ?! 1

eu

