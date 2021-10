https://cz.sputniknews.com/20211017/nezvlada-ockovani-slovensky-ministr-financi-matovic-se-pustil-do-ministra-zdravotnictvi-16201435.html

Nezvládá očkování! Slovenský ministr financí Matovič se pustil do ministra zdravotnictví

Nezvládá očkování! Slovenský ministr financí Matovič se pustil do ministra zdravotnictví

Slovenský ministr financí Igor Matovič kritizuje očkovací strategii na Slovensku. Viníkem je podle něj ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. 17.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-17T17:43+0200

2021-10-17T17:43+0200

2021-10-17T17:43+0200

slovensko

očkování

igor matovič

vladimír lengvarský

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/13277776_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_9d1b187e581375851d3c5a6a081c66b8.jpg

„Tuto roli nezvládl,“ prohlásil Matovič v diskusní relaci slovenské televize TA3. Matovič se domnívá, že poté co nějaký čas sleduje postup ministra zdravotnictví, dospěl k závěru, že Lengvarský nebyl schopen motivovat lidi k očkování. Rovněž nezvládl ani vypracovat očkovací strategii.Matovič však o výměně ministra zdravotnictví zatím nepřemýšlí, takový krok by před příchodem třetí vlny byl nezodpovědný.Co se týče dalšího plošného testování na Slovensku, šéf resortu financí nechá toto rozhodnutí na ministrovi zdravotnictví, nehledě na to, že ho dlouhodobě kritizuje. „To záleží na rozhodnutí ministra zdravotnictví,“ praví Matovič.Zmiňme, že tématu plošného testování se v Hospodářských novinách dotknul také bývalý ministr zdravotnictví Marek Krajčí. Svého nástupce na postu kritizoval za to, že nedostatečně využívá antigenní a PCR testy. Apeloval také na masivní testování obyvatel Slovenska.Co se týče další motivace k očkování, Matovič již více s dalšími výdaji pro tyto účely nepočítá. Očkovací loterie v tomto měsíci končí.Zazněly však určité náznaky od opozičních politiků, kteří podle něj odrazují od očkování starších občanů i těch z rizikových kategorií.Během diskuze Matovič také dostal otázku ohledně toho, zda by podpořil opětovné zavedení nouzového stavu. Tento dotaz však zůstal bez jednoznačné odpovědi. Uvedl, že s touto otázkou se na něj zatím nikdo neobrátil. Připomínáme, že slovenský ministr zdravotnictví Lengvarský nedávno uvedl, že k prohlášení nouzového stavu není podpora ve vládní koalici.Očkovací loterieJedná se o projekt ministra financí Igora Matoviče, který se tímto způsobem snaží motivovat Slováky k očkování. Neobešlo se to však bez problémů. Paní, která měla získat výhru 400 tisíc, o ni kvůli časovému limitu přišla. Zuzana z Prešova sice věděla správné heslo, ale nestihla ho říci v časovém limitu kvůli pomalému online vysílání, a tak přišla o velkou částku.Podle sdělení slovenského ministerstva financí se Igor Matovič s touto paní setkal a přislíbil nápravu situace.Ještě připomínáme, že nedávno Matoviče vyzvalo hnutí SNS k tomu, aby očkovací loterii zrušil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211015/napeti-mezi-slovenskymi-lidry-roste-matovic-se-chysta-roztrhat-fica-v-zubech-co-tim-mysli-16180656.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

očkování, igor matovič, vladimír lengvarský