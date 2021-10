https://cz.sputniknews.com/20211017/no-ty-nohy-roztahovat-pri-foceni-se-nemusi-veresova-sdilela-video-a-pobourila-nektere-fanousky-16196348.html

„No, ty nohy roztahovat při focení se nemusí.“ Verešová sdílela video a pobouřila některé fanoušky

„No, ty nohy roztahovat při focení se nemusí.“ Verešová sdílela video a pobouřila některé fanoušky

Slovenská modelka Andrea Verešová se na sociální síti pochlubila krátkým videem, ve kterém na sebe postupně obléká více a více kousků oblečení, a inspiruje tak... 17.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-17T06:22+0200

2021-10-17T06:22+0200

2021-10-17T06:22+0200

celebrity

andrea verešová

instagram

modelka

video

outfit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1012/12/10121296_0:38:1080:646_1920x0_80_0_0_13ba3aa8f378bde25112cb70fc340819.jpg

Andrea Verešová se právem řadí mezi jedny z nejkrásnějších slovenských modelek. I ve věku 41 letech může s klidem brázdit přehlídková mola a své mladší kolegyně s přehledem strčí do kapsy. Tentokrát se rozhodla, že bude zase za provokatérku a ukáže své krásné tělo na jednom z videí.Na záběrech je nejprve v černém sexy body, pak na sebe obléká bílé košilové šaty, vysoké kozačky na jehlovém podpatku, kabelku, kabátek, baret a vyráží. A co na to říkali její fanoušci?Další podotýkali, že modelce sluší všechno, a krásná by byla i v pytli od brambor. „Když na tobě vypadá fakt dobře všechno,“ podotýkali.Mnozí pak chválili její outfit. Líbilo se jim především to, že zkombinovala jednoduché kousky.Nicméně, našlo se i pár kritiků, kterým se nelíbily některé scény na videu.Pár uživatelů dokonce zmiňovalo loňskou kauzu, která se kolem Andrey strhla, když se webu objevilo intimní video ze sexuálních hrátek s manželem.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211016/to-ma-nekdo-stesti-pagacova-se-ukazala-bez-licidel-a-v-lidech-vzbudila-vlnu-zavisti-16190300.html

Vladimír Štumpa Bossche vysvetľuje, že vakcíny na individuálnej úrovni fungujú, no celkovo kvôli „imunitnému úniku“ vytvárajú nesmierne riziká Ako zástanca vakcíny je Bossche presvedčený, že vakcíny na individuálnej úrovni naozaj fungujú a môžu vytvárať imunitu proti zamýšľanému patogénu. Celkovo však masové očkovania u veľkých populácií počas pandémie vedú k javu známemu ako „imunitný únik“, čo znamená, že vírus vytvára varianty, ktoré sú imúnne voči dostupným vakcínam. Toto uplatnenie prírodného výberu vírusom vedie k ešte nebezpečnejšiemu spektru vírusových kmeňov, unikajúcich z tiel hostiteľov a vracajúcich sa do „divočiny“, teraz však už nebezpečnejšie než patogén, ktorý mali vakcíny zastaviť. Vo svojej prezentácii Bossche varuje, že vakcíny proti covidu „nedokážu zvládať replikáciu infekčnejších variantov Covidu a môžu dokonca poháňať imunitný únik“. Vysvetľuje, že pre zastavenie cyklu mutácií a infekcií, ktorý poháňajú „tri rozličné vlny“ pandemického ochorenia, je rozhodujúca „vrodená

Vladimír Štumpa imunita“. Vakcína zrýchľuje adaptívnu reakciu vírusu, ktorý vytvára nové kmene, ktoré sú oveľa infekčnejšie a potenicálne smrtiace… a že tieto „superkmene“ sa objavujú u „plne zaočkovaných subjektov“. Tento bod sumarizuje vyhlásením: Opatrenia hromadnej kontroly a hromadné očkovanie u asymptomatických nosičoch vírusu zrýchľujú VRODENÝ imunitný únik, zatiaľ čo hromadné očkovanie symptomatických nosičov vírusu zrýchľuje VRODENÝ a ADAPTÍVNY imunitný únik. Jav „adaptívneho imunitného úniku“ znamená, že vakcíny vytvárajú na vírus prirodzené adaptačné tlaky, ktoré vedú k tvorbe superkmeňov a potom k šíreniu tými, ktorí už boli zaočkovaní. Tí ľudia však proti tým novým kmeňom imúnni nie sú, preto sa novým supekmeňom nakazia aj zaočkovaní. A pretože ich imunitné systémy nikdy nedostali príležitosť aktívne poraziť prvý kmeň, majú veľmi malú nádej na úspešný boj proti novému superkmeňu a mnohí títo ľudia zomrú.

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrea verešová, instagram, modelka, video, outfit