„Nový solární super-tunel.“ Babiš poukázal na nové pořádky po výhře Spolu

Andrej Babiš ve svém pořadu, který pravidelně publikuje v neděli, reflektoval výsledky voleb. Mimo jiné uvedl, že více než milion hlasů voličů stran, které se ve výsledku nedostaly do Poslanecké sněmovny, nepropadly, neboť on prý bude jejich hlasem ve Sněmovně.Ukázal také grafy, z nichž jednoznačně vyplývá, že při přepočtu hlasů bez předvolebních koalic, jeho hnutí ANO porazilo ostatní strany o více než dvojnásobek.PrezidentAndrej Babiš ve videu vyzval, aby široká i odborná veřejnost, včetně politiků a novinářů, nechali v klidu prezidenta Miloše Zemana.„Teď ohledně pana prezidenta. Prosím vás, dejte mu pokoj! Pan prezident v této chvíli nehraje žádnou roli,“ vyzval Andrej Babiš. Podle jeho slov se Poslanecká sněmovna sejde 8. listopadu, ze zákona. Není proto důvod prezidenta Zemana jakkoli v této věci zaměstnávat.Předseda vlády dodal, že bude chtít znát stav zdraví Miloše Zemana v momentě, kdy na něm bude záviset další postup ohledně vznikající vlády. Zatím to prý ale není potřeba. „Bylo by dobré, aby tyhle nechutnosti skončily,“ dodal.Ministerstvo zdravotnictví„Já jsem se domluvil s Adamem (ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem – red.), že prvního listopadu skončí. Pojďte, pane profesore, převezměte funkci ministra zdravotnictví prvního listopadu, a můžete nám to ukázat. Já napíšu panu prezidentovi,“ uvedl Andrej Babiš na účet Vlastimila Válka, šéfa poslanců TOP 09, který uvedl, že není možné, aby ministerstvo zdravotnictví dlouho řídili úředníci po odchodu stávající vlády.Předseda vlády tak reagoval na kritiku vlády Babiše ze strany Vlastimila Válka.„Solární super-tunel“Podle slov Andreje Babiše se v Komoře obnovitelných zdrojů energie připravuje nový solární „supertunel“.„Tam se připravuje nový solární supertunel. Tahle koalice, ten polistopadový kartel, zašantročila 800 miliard korun – solárním tunelem. A teď se připravuje nový tunel. 250 miliard, které my jsme vybojovali v Evropské unii, oni chtějí znovu dát solárníkům. A jejich největší lobbista, Jurečka, který loboval proti tomu, abychom je zdanili, se chystá na ministerstvo průmyslu,“ uvedl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

