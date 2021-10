https://cz.sputniknews.com/20211017/odagrofertizace-ministerstev-babis-se-utkal-s-rakusanem-kvuli-statni-sprave-16202099.html

Odagrofertizace ministerstev: Babiš se utkal s Rakušanem kvůli státní správě

Odagrofertizace ministerstev: Babiš se utkal s Rakušanem kvůli státní správě

Předseda vlády Andrej Babiš na svých sociálních sítích reagoval na slova Víta Rakušana, která pronesl v médiích. Tam hovořil o tom, že musí dojít k „očištění“ ministerstev od lidí, kteří prý sloužili holdingu Agrofert, bývalé firmě Andreje Babiše. Ti údajně „nesloužili téhle zemi, ale sloužili holdingu", uvedl Rakušan.Premiér Babiš na to zareagoval slovy o tom, že předseda STANu se dopouští urážky poctivě pracujících lidí. Za poctivou práci lidem na ministerstvech poděkoval.„Výrok Víta Rakušana, že chtějí očistit ministerstva od lidí, kteří údajně „nesloužili téhle zemi, ale sloužili holdingu“, je obrovská urážka práce všech těch slušných a schopných lidí, kteří tvrdě pracují pro náš stát a dodržují české zákony. Spousta zaměstnanců přišla do roku 2013 (SPOLU a STAN, nerozlučná dvojka Kalousek a Gazdík), a další od roku 2014 (KDU-ČSL, hlavně Jurečka jich přivedl desítky, a ČSSD). My nikdy žádné naše straníky do státní správy necpali a lidi, které jsme přijímali nebo kteří za nás skončili, jsme hodnotili vždy výhradně podle jejich práce, ne podle stranické příslušnosti. A děkuju jim, že pro náš stát pracovali a pracují,“ napsal na svých sociálních sítích Andrej Babiš.Na jeho slova reagoval na Twitteru Vít Rakušan. Babiše nařkl z toho, že mu jde jen o obhajobu vlastních zájmů.„Pane Babiši. To vy urážíte a devalvujete práci poctivých lidí tím, že vám jde o obhajobu vlastních zájmů a zájmů Agrofertu, nikoliv země. Stačilo,“ napsal Rakušan.ANO v opoziciJedna z čelních tváří hnutí ANO, ministr průmyslu a ochodu Karel Havláček dnes pro CNN Prima News prohlásil, že hnutí Andreje Babiše je připraveno jít do opozice. Strana je prý připravena stát se tvrdou opozicí.„Odcházíme se vztyčenou hlavou. Nestačilo to na pětikoalici, která nás uběhala. Řekli jsme, že nic nebudeme cíleně prodlužovat, je třeba se připravit na to, být férovou, ale tvrdou opozicí. Karty jsou rozdané naprosto jasně,“ uvedl Havlíček.„Tvoříme expertní tým několika klíčových lidí a budeme oponovat návrhy budoucí vlády,“ dodal s tím, že on sám se bude nadále věnovat průmyslu.Sám premiér Andrej Babiš v nedávném rozhovoru pro rádio Frekvence 1 prohlásil, že by od prezidenta nepřijal pověření jednat o sestavení kabinetu. Je připravený být v opozici.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

