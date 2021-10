https://cz.sputniknews.com/20211017/peskov-promluvil-o-chybe-zapadnich-politiku-v-energetice-16201270.html

Peskov promluvil o chybě západních politiků v energetice

Peskov promluvil o chybě západních politiků v energetice

Západní politici udělali chybu při přechodu na alternativní zdroje energie, věřili ve větrnou energii, ale několik měsíců vítr nefoukal, řekl mluvčí prezidenta... 17.10.2021, Sputnik Česká republika

„Udělali chyby. Přepočítali se. Doufali ve větrnou energii, ale vítr jim došel. Nefoukal několik měsíců. Doufali ve spotový trh, ale spotový trh se přesunul tam, kde je to dražší. Ale přiznat to nemohou, jsou to přece politici a mohli by je vyhnat. Tak je lepší někoho démonizovat. Koho je lépe démonizovat? Velkého východního medvěda, tedy nás,“ řekl Peskov novináři Pavlu Zarubinovi v pořadu Moskva. Kreml. Putin na televizním kanálu Rossija 1.Energetická krize se může zopakovatZopakování nynější situace s energetickou krizí v Evropě není vyloučeno, Rusko je připraveno k prevenčnímu dialogu se svými evropskými partnery, prohlásil vicepremiér RF Alexandr Novak v pořadu televize Rossija 1.„Jsme připraveni k dialogu, prezident o tom rovněž mluvil, jsme připraveni na jednání s našimi evropskými partnery, kolegy, a nejde jenom o nynější plynovou sezónu, není vyloučeno, že se tato situace může zopakovat,“ řekl Novak v pořadu Vesti v sobotu se Sergejem Briljovem. Vicepremiér poznamenal, že v evropských podzemních nádržích dnes chybí přibližně 25 miliard krychlových metrů plynu.„S tím je třeba něco udělat,“ zdůraznil.13. října zahájila Evropa aktivní období odběru plynu ze svých podzemních nádrží. Na začátku sezóny měla v nádržích něco přes 78 %, což je o 14 procentních bodů méně než průměrný ukazatel za posledních 5 let.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

