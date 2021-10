Piráti by chtěli více resortů. Jeden se jim zdá málo

https://cz.sputniknews.com/20211017/pirati-by-chteli-vice-resortu-jeden-se-jim-zda-malo-16202361.html

Výsledek voleb Jiránek moc pozitivně nevnímá. Spravedlivé by bylo, kdyby měly obě strany stejný počet poslanců. Pro vztah koalic tak nejde o nejideálnější konec boje o Poslaneckou sněmovnu. I když nebudou mít Piráti příliš mnoho v dolní komoře, lidé jim svými hlasy dali mandát na to, aby určovali další osud České republiky.Jiránek dále uvedl, že by bylo spravedlivé, kdyby Piráti měli v gesci více, než jenom jedno ministerstvo. Pokud by se jednalo v rámci koalice Pirátů a Stan o šest ministerstev, tak si Jiránek myslí, že by nebylo spravedlivé, aby měli Piráti pouze jedno.„Máme nějaký seznam ministerstev, o kterých víme, že na ně máme kvalifikované lidi. V rámci koalice je poměrně velká shoda,“ popsal situaci Jiránek. Konečný výsledek však bude záviset na koalici Spolu, která má svoji představu o tom, jak by měl vypadat kabinet.Jiránek dále uvedl, že je proto lépe vše nechat na vyjednavačích hnutí. Přiznal, že je situace hořká.Jiránek se také vyjádřil k situaci kolem zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana a krokům senátorů. Podle Jiránka by k projevu těchto bouřlivých emocí vůbec nemuselo dojít, kdyby Hrad lépe komunikoval s veřejností. Od prezidentova mluvčího by očekával „více informací a méně žalmů,“ uvedl.Co se týče osoby předsedy Sněmovny Radka Vondráčka a výzvy šéfa lidovců Mariana Jurečky, aby rezignoval, Jiránek se domnívá, že se jedná o přehnané emoce. Na druhé straně považuje kritiku vůči Vondráčkovi za oprávněnou.„Vondráček to nezvládl, ani komunikaci kolem toho. Ale nechci přispívat k zjitřené situaci,“ dodal.Výzvy k rezignaciVondráček navštívil prezidenta Miloše Zemana ve čtvrtek. Během schůzky měl prezident podepsat dokument, kterým svolával novou Sněmovnu. Nicméně mnozí politici i novináři si povšimli, že podpis se nápadně liší od ostatních.V pátek na konferenci KDU-ČSL lidovecký předseda Marian Jurečka uvedl, že postupu šéfa dolní komory nerozumí. Podle něj k Zemanovi chodit neměl a vyzval ho k rezignaci. Podobně se vyjádřila i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.Vondráčkovu návštěvu u prezidenta Zemana označil za chybu i premiér Andrej Babiš (ANO). „Je to velká chyba kolegy Vondráčka, který mě o návštěvě neinformoval,“ uvedl pro server iDNES.cz Babiš. „Celá situace okolo zdraví pana prezidenta je značně vyhrocená, a to měl pan Vondráček při návštěvě pana prezidenta vnímat a zohlednit,“ dodal premiér.Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v pátek na tiskové konferenci nevyloučil, že se pokusí aktivovat článek 66 ústavy. Článek uvádí, že pokud se usnese Sněmovna a Senát, že prezident nemůže ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad, přesunou se jeho pravomoce částečně na předsedu vlády a zčásti na šéfa dolní komory.Tím chce Vystrčil údajně „ochránit“ prezidenta. „Když je nemocný, tak nemusí pracovat a má klid, aby se mohl léčit a vrátit se nazpátek,“ pronesl Vystrčil. Na jeho slova reagoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, podle kterého chce Vystrčil prezidenta zbavit moci.Den poté, co řada politiků vyzvala Vondráčka k rezignaci kvůli jeho návštěvě prezidenta republiky v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN), přišel šéf dolní komory s novým prohlášením. Policie nyní potvrzuje jeho verzi, že ho v nemocnici doprovázeli policisté.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

