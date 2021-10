https://cz.sputniknews.com/20211017/protestu-u-nemocnice-se-zemanem-se-zucastnilo-asi-10-lidi-16203812.html

Protestu u nemocnice se Zemanem se zúčastnilo asi 10 lidí

Protestu u nemocnice se Zemanem se zúčastnilo asi 10 lidí

Protestu proti chování hradní kanceláře v případě hospitalizace prezidenta Miloše Zemana se u Ústřední vojenské nemocnice zúčastnilo okolo deseti lidí... 17.10.2021, Sputnik Česká republika

K protestu došlo před hlavním vjezdem do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) v pražských Střešovicích. Klidný protest probíhal asi půl hodiny.„Sešli jsme se tady kvůli tomu, že chceme upozornit na to, že prezident republiky, který je ve špatném zdravotním stavu, je obklopen nedůvěryhodnými lidmi, kteří jeho stavu zneužívají ke svým pochybným cílům. Máme na mysli hlavně kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého. Není moc ústavních možností, jak situaci řešit, proto jsme zvolili tuto poklidnou formu protestu,“ cituje ČTK jednoho z účastníků protestu.Podle slov samotných protestujících byla nízká účast na akci způsobena tím, že Facebook smazal plánovanou událost, a následně také celou skupinu.„Bylo v ní asi 2000 lidí. Ale tím, že nás tady bylo málo, mohla mít akce aspoň klidnější průběh. Nechtěli jsme rušit pacienty. Panu prezidentovi rozhodně nepřejeme nic špatného. Chceme, aby se brzy uzdravil a mohl vykonávat svou funkci,“ uvedl protestující.„Hradní sebranka mlčí, doktoři mlčí, nikdo neví, v jakém stavu je prezident této země a hradní mafie si mezitím vodí na JIP vybrané návštěvy, jmenuje soudce a neřeší povolební situaci. Jsme občané a máme toho dost! Přijďte v neděli na 12 hodinu do areálu Ústřední Vojenské nemocnice na procházku, dát si vinnou klobásku nebo meruňkovou buchtu,“ uvedli dříve k akci organizátoři na Facebooku.Na pražském Hradčanském náměstí již v sobotu 16. října proběhla jedna demonstrace kvůli informování o zdraví prezidenta.Zeman v nemocniciZmiňme, že obě protestní akce byly reakcí na události posledních dnů, kdy za Milošem Zemanem do ÚVN zavítal na návštěvu předseda Sněmovny Radek Vondráček. Tato událost vzbudila velké vášně, jelikož o návštěvě nevěděl ani ošetřující lékař. Policie ČR následně podnikla jisté kroky a k prezidentovi mimo nejbližší rodinu bez předchozí domluvy už nikoho pouštět nebude.K demonstraci se ve fázi její přípravy vyjádřil i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Podle jeho slov se jednalo o mimořádnou ohavnost.„Organizovat v neděli demonstraci v areálu ÚVN, kde se léčí pan prezident, považuji za mimořádně ohavné. Padáme do hluboké temnoty. Ale ač se zlo snaží vše ovládnout, dobrá srdce této země odolají. Jsou naší nadějí,“ uvedl.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Dan Novotný Hlavně, že tam bylo hodně novinářů. 5

Vladimír Štumpa Horké havlistické hlavy. Pátá kolona. Smrt je u některých (psychopatů) milosrdná. 5

