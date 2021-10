https://cz.sputniknews.com/20211017/prvni-kolo-nove-rady-stardance-probehlo-kdo-z-ucinkujicich-ohromil-porotce-16200557.html

První kolo nové řady StarDance proběhlo. Kdo z účinkujících ohromil porotce?

První kolo nové řady StarDance proběhlo. Kdo z účinkujících ohromil porotce?

V sobotu večer odstartoval jedenáctý ročník taneční show StarDance. Deset nových osobností se zkušenými tanečníky bude hodnotit dobře známá porota ve složení... 17.10.2021

Nová řada startovala vystoupením profesionálních tanečníků podle choreografie Marka Zelinky, který bude v letošní řadě působit jako nový odborný poradce. Připomínáme, že v sedmé řadě zvítězil s herečkou Marií Doležalovou. Soutěžící páry předvedly své dovednosti při sambě, valčíku a cha-che, za živého hudebního doprovodu orchestru Moondance Orchestra.První salsu předvedla herečka Marika Šoposká spolu s Robinem Ondráčkem. Valčík na melodii z filmu Tři oříšky pro Popelku zatančili herec Pavel Trávníček a Veronika Lálová. Teniska Andrea Sestini Hlaváčková spolu s Michalem Necpálem předvedli ča-ču. Jak se tančí samba, pak ukázal zpěvák Mirai Navrátil s partnerkou Lenkou Norou Návorkovou. Další valčík na píseň od Celine Dion pak zatančili herečka Simona Babčáková s Martinem Prágrem.Herec Jan Cina spolu s Adrianou Maškovou předvedli skvělou cha-chu, za což od porotců získali vysoké hodnocení v podobě čtyř osmiček. Zpěvačka Tereza Černochová s Dominikem Vodičkou si zatančili vášnivou sambu. Farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík v prvním kole předvedli další valčík. Herec Zdeněk Godla s Terezou Pruckou to na parketu pořádně rozjeli ča-čou na píseň Get Up Offa That Thing. Na závěr vystoupil krasobruslař Tomáš Verner s Kristýnou Coufalovou se sambou na píseň Karla Gotta Já žil, jak jsem žil, za což si od porotců vysloužili druhé nejvyšší hodnocení večera.Jak je zvykem, během prvního večera nevypadl žádný ze soutěžících. Sázkové kanceláře však určují jako favority Jana Cina, Martinu Viktorii Kopeckou, Tomáše Vernera a Andreu Sestini Hlaváčkovou.Během nové, jedenácté řady se budou o titul poprvé ucházet duchovní, tenistka i krasobruslař. Finále by mělo proběhnout v sobotu 18. prosince.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

