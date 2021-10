https://cz.sputniknews.com/20211017/s-ods-a-spol-spousta-lidi-pozna-co-to-je-chudoba-aneb-proc-spokojenost-schillerove-brzy-pomine-16205115.html

„S ODS a spol. spousta lidí pozná, co to je chudoba.“ Aneb proč spokojenost Schillerové brzy pomine

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) se věnuje zprávě o tom, že podle zjištění Eurostratu jsou Češi v rámci všech zemí EU nejméně... 17.10.2021, Sputnik Česká republika

„Češi mají z celé Evropské unie nejmenší míru chudoby. Vládní opatření v podobě kompenzačního bonusu nebo programu Antivirus během pandemie zajistila, že chudobou nebo sociálním vyloučením byl ohrožen ‚jen‘ zhruba každý desátý Čech,“ skromně uvedla politička.Následně Schillerová doplnila, že evropský průměr za rok 2020 přitom podle čísel Eurostatu dosahuje až 21,9 procent (v tuzemsku 11,5 %). Nejvíce jsou ohroženi chudobou obyvatelé Rumunska a Bulharska, tam se jedná o více než třetinu populace, přesněji řečeno 35,8 % a 33,6 %.Co na to sledující? Moc neotáleli a napsali, co čeká podle jejich názoru Česko v budoucnu.„Však my to s pomocí slepence pětikoalice snadno doženeme, to by bylo, abychom v chudobě neobsadili 1. místo, patříme přeci na západ, jak říká nějaký premiér Fiala,“ zareagoval Oldřich Matějka.„Nesmíte věřit ‚našim‘ ulhaným protibabišovským médiím, 100x opakovaná lež se totiž stává veřejnou pravdou. Nikde jsem se zatím nedočetl, kolik toho vlastně Babiš ukradl (na rozdíl od vlády ODS, kde je to vyčísleno podrobně) a koho jako estébák udal? Jen se to tvrdí a důkazy žádné, to samé jako Vrbětice,“ stojí v další poznámce Matějky.„To se záhy změní, vláda zlodějů z ODS nás o tom za chvíli přesvědčí,“ vyslovil se Jozef Kupčík.„Tak to jo, s ODS a spol. záhy spousta lidi pozná, co to je chudoba,“ věští uživatel s nickem Sere Barik.„Teď, díky pravici se bude chudoba týkat každé čtvrté domácnosti, každého člověka v exekucích, insolvenci a nemocných občanů,“ přišel s ještě smutnější prognózou Dawid Tomas Franek.„Lidé možná brzy pochopí, co si zvolili. A bude asi pozdě,“ vrátil se k výsledkům voleb Milan Vondra.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ignác Je to tak. V ČR hrozila chudoba nejméně z celé EU ale lidi si přáli změnu. Tak změna přišla. 3

3 Dědouch3 Poměrně nízká chudoba ČR, je známkou toho, že nejsme ještě dost vydrancovaní a Green... Ta parta nezkušených fracků s egem spasitele, to rychle dotáhne a naopak vynikneme. Tedy pokud to normálním lidem nedocvakne a ten Augiášův chlév nevykydají. 1

