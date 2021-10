Ukrajinský ministr zahraničí slíbil, že „právní cestou rozdrtí“ Rusko v Haagu

https://cz.sputniknews.com/20211017/ukrajinsky-ministr-zahranici-slibil-ze-pravni-cestou-rozdrti-rusko-v-haagu-16192496.html

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba prohlásil, že Kyjev bude schopen „rozdrtit“ Ruskou federaci právními argumenty u soudu v Haagu ohledně incidentu v... 17.10.2021, Sputnik Česká republika

„Lisujeme železnou logikou právních argumentů ... Pěkně a v souladu s mezinárodním právem. I když to bude trochu déle trvat ... Ale důsledky pro narušitele budou více než závažné a dlouhodobé,“ napsal Kuleba ve sloupku pro noviny Ukrajinská pravda.Podle jeho názoru je vítězství u soudu v tomto případě důležité nejen pro Ukrajinu, ale pro celý svět jako celek: „Bude to signál pro mezinárodní společenství a jednotlivé státy - pravidla se nesmí porušovat,“ dodal Kuleba.Ruské ministerstvo zahraničních věcí již dříve uvedlo, že požadavky Kyjeva ohledně projednávání incidentu v Kerčském průlivu v arbitrážním tribunálu v Haagu přesahují rámec jurisdikce arbitráže. Ministerstvo upozornilo, že jde ze strany Kyjeva o další zneužívání mezinárodních prostředků mírového řešení sporů „s cílem zpochybnit suverenitu nad Krymem“.Dva čluny Nikopol a Berďansk, stejně jako remorkér Jany Kapu ukrajinského námořnictva narušily 25. listopadu 2018 ruské hranice, vstoupily do dočasně uzavřené vodní plochy teritoriálního moře Ruské federace a postupovaly z Černého moře ke Kerčskému průlivu. Nebezpečně manévrovaly, nerespektovaly zákonné požadavky ruských orgánů. Lodě s vojáky, kteří narušili hranici Ruské federace, byly zadrženy. Ruský prezident Vladimir Putin označil incident v Černém moři za provokaci spojenou s nízkým hodnocením Petra Porošenka, který byl tehdy prezidentem Ukrajiny, před blížícími se volbami. Vojáci, kteří narušili hranici, byli 7. září 2019 v rámci dohod o souběžném propuštění zadržených a odsouzených předáni Ukrajině.Rusko 18. listopadu 2019 předalo všechny tři lodě ukrajinské straně. Velitel ukrajinského námořnictva admirál Igor Vorončenko si na stav těchto lodí stěžoval s tím, že „Rusové je zahubili“, údajně z nich bylo odstraněno vybavení, dokonce i plafondy a zásuvky. FSB již dříve ujistila, že Ukrajina obdržela své lodě v „normálním stavu a s provozuschopnou instalací“, a jako důkaz zveřejnila videozáznamy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

