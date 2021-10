https://cz.sputniknews.com/20211017/valka-mezi-rolling-stones-a-beatles-porad-trva-mick-jagger-vratil-uder-paulu-mccartneymu-16205419.html

Válka mezi Rolling Stones a Beatles pořád trvá. Mick Jagger vrátil úder Paulu McCartneymu

Válka mezi Rolling Stones a Beatles pořád trvá. Mick Jagger vrátil úder Paulu McCartneymu

Rivalita mezi skupinami The Beatles a The Rolling Stones trvá již delší dobu. V rozhovoru z loňského roku The Howard Stern Show, McCartney uvedl, že The... 17.10.2021, Sputnik Česká republika

2021-10-17T21:31+0200

2021-10-17T21:31+0200

2021-10-17T21:31+0200

celebrity

konkurence

vztahy

the rolling stones

the beatles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/16044384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7765f19d60991e841521fff338fe262f.jpg

Frontman skupiny Rollilng Stones Mick Jagger se však ostře obul do Paula McCartneyho. Stalo se tak tento týden během koncertu v Los Angeles. Zmiňme, že ještě dříve během tohoto měsíce se hvězda Beatles v rozhovoru pro The New Yorker drze vyjádřila o Rolling Stones, což bylo ze strany některých fanoušků označeno za znevažování.Mick Jagger ale nezahálel s odpovědí svému kolegovi z hudební branže. Během čtvrtečního koncertu na SoFi Studium v Los Angeles řekl, že se McCartney připojí ke Stones kvůli „bluesovému coveru později“.Video s reakcí Jaggera se následně začalo šířit internetem a vyvolalo vlnu bouřlivých reakcí uživatelů sociálních sítí. Uživatelé se přirozeně rozdělili na dva tábory. Jedni stojí na straně Jaggera, a druzí zase na straně McCartneyho.Jak jsme už dříve zmínili, rivalita mezi frontmany obou kapel trvá už velmi dlouho. Oba hudebníci se neustále přetahují, která kapela je lepší. Samozřejmě, každý z nich si myslí, že ta jeho kapela je lepší.V roce 2020, když Paul McCartney řekl, že Beatles byli lepší než Stones, Mick Jagger reagoval následovně.„Zjevně neexistuje žádná konkurence! Velký rozdíl … je důležité říct, že Rolling Stones jsou velkou koncertní kapelou, zatímco Beatles neprovedli ani jedno turné na aréně jako je Madison Square Garden se slušným zvukový systémem, rozešli se ještě před tím, než začali opravdová turné,“ uvedl Mick Jagger.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210824/hudebni-svet-truchli-zemrel-bubenik-z-rolling-stones-15607082.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konkurence, vztahy, the rolling stones, the beatles