Weigl k volbám: Přes nečekaně jasný výsledek voleb nás v důsledku čeká velmi nejistá sezóna

Weigl k volbám: Přes nečekaně jasný výsledek voleb nás v důsledku čeká velmi nejistá sezóna

Výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl se vyjádřil k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny. V příspěvku ještě před volbami autoři IVK varovali... 17.10.2021, Sputnik Česká republika

Ve své publikaci „Volby 21- budou o něčem“ ještě před volbami Institut Václava Klause varoval, že téma antibabiš nahrazuje vážné otázky, které určují směřování země a budoucnost občanů České republiky. Za taková témata autoři IVK považují fanatické zelené směřování EU, postavení České republiky v EU, inflaci, covid, zahraniční politiku a další.Dále se uvádí, že na to doplatily všechny malé strany, které se pohybovaly kolem pětiprocentního prahu pro vstup do Sněmovny. Z parlamentní scény tak po třiceti letech odchází levice, zastoupená ČSSD a KSČM. Kromě nich však ještě neuspěly Přísaha a Trikolóra. Na polarizaci podle Weigla doplatila také SPD.Poznamenává, že ačkoliv Babiš na mandáty zvítězil, ale jedná se o Pyrrhovo vítězství, protože všichni potenciální partneři s výjimkou oslabené SPD, byli zpolarizováním voleb zničeni. Proti Babišovi působila řada faktorů od skandálů, trestních stíhání, přes pandemii covidu, drahotu, rozvrácené veřejné finance až po únavu veřejnosti.Došlo také i na vítěznou koalici Spolu. „Vítězná koalice Spolu těžila z větší politické zakotvenosti a zkušenosti tradičních stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09, které ji tvoří, jisté nevýraznosti a obecné přijatelnosti necharismatického předsedy Fialy a pozice černého vzadu, který nebyl favoritem voleb a ušel silnějším atakům,“ píše Weigl.Za největší překvapení sněmovních voleb však považuje druhou koalici Pirátů se STAN. Zaprvé tím, že Piráti byli pouze před několika měsíci horkými favority voleb, skončili však až na třetím místě. Podruhé totální propad Pirátů, kteří získali pouze čtyři mandáty a byli doslova převálcováni bezprogramovým hnutím STAN.Dále Weigl věnuje pozornost Pirátům a tomu, co se vlastně mohlo stát. Zpočátku byli prezentováni jako představitelé správných, moderních politických trendů, které dominují na Západě. Podle Weigla se však ukázalo, že české voliče neoslovili, příčinu však nevidí pouze v antikampani Babiše, který je považoval za nejnebezpečnějšího soupeře.Poté, co vešli do parlamentu, však změnili svoji politiku. Po diskreditaci Zelených byli podle Weigla právě Piráti nositeli progresivistické ideologie, která se dívá na člověka jako na hrozbu a nebezpečí pro planetu, pro kterou svoboda slova znamená synonymum po dezinformaci, a která chce nucenou převýchovou uskutečnit novou levičáckou utopii. Podle Weigla zůstaly od původní politiky Pirátů jenom dredy Ivana Bartoše, které však odpuzovaly sympatizanty staré levice.„Piráti ztratili významnou část svých původních voličů a nezískali nové. Pro Českou republiku je to dobře a radost má nepochybně i předseda Spolu Fiala, neboť spolupráce s oslabenými Piráty mu nebude komplikovat život uvnitř vlastní strany,“ říká Weigl.Jaké je rozložení sil po volbách, je tedy jasné. Dvě koalice mají většinu, hnutí ANO je smířeno s odchodem do opozice. Není však jasný zdravotní stav prezidenta republiky Miloše Zemana. Weigl však očekává, že vláda s důvěrou by mohla vzniknout poměrně rychle. Vyjádřil se také k její budoucnosti.„Předvídatelná je i její budoucnost - tmelem je všeobecná probruselskost vedení všech stran nové koalice a vazby na německou politiku. Omílání „havlovských“ tradic zahraniční politiky avizuje bezvýhradnou poslušnost mocných spojenců. Jinak však koalici pěti stran bez silného vedení čeká tak jako v případě předchozích podobných vlád postupná eroze v důsledku rozdílných parciálních zájmů, různých skandálů, které nepochybně přijdou, osobních animozit a programové nesourodosti. To je v české politice dávno běžné a normální,“ uvádí se dál.Extrémní polarizace voleb však přinesla i další výsledky, které podle Weigla bude česká politická scéna ještě dlouho pociťovat. Jednou z nich je to, že kvůli tomu, že levice nemá zastoupení ve Sněmovně, propadlo milion voličských hlasů, což znamená, že složení parlamentu ve značné míře nereprezentuje rozložení politických preferencí ve společnosti.Na závěr dodává, že evropská a německá politika nabraly směr, který je proti zájmům Česka a představě občanů o budoucnu. Oddanost Bruselu a německému vedení podle Weigla jenom těžko umožní nové vládní koalici úspěšně čelit těmto hrozbám.„Přes nečekaně jasný výsledek voleb nás v důsledku toho všeho čeká velmi nejistá sezóna,“ uzavírá.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

