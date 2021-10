https://cz.sputniknews.com/20211018/aplikaci-telegram-si-pres-google-play-stahla-vice-nez-miliarda-uzivatelu-16209501.html

Aplikaci Telegram si přes Google Play stáhla více než miliarda uživatelů

Aplikace je však dostupná i pro další operační systémy.Připomeňme, že projekt aplikace Telegram byl vytvořen Pavlem Durovem v roce 2013. Tato bezplatná chatovací aplikace umožňuje uživatelům odesílat zprávy a multimediální soubory. Kromě toho je možné organizovat skupinové videohovory až pro 1 000 účastníků a organizovat hlasové chaty až pro milion posluchačů.Je třeba poznamenat, že miliarda stažení přes Google Play neodráží celkový počet stažení aplikace Telegram. Aplikace je dostupná také pro zařízení na platformě Apple iOS, osobních počítačů s operačními systémy Windows, macOS i Linux.Zmiňme, že aplikace je velmi oblíbená mezi ruskými uživateli. Podle nedávno zveřejněných údajů aplikace Telegram co do objemu přenesených dat překonává Facebook a WhatsApp. Jen pro zajímavost objem dat pro Telegram v Rusku činí 6,8 procenta, zatímco společně pro Facebook a WhasApp to dělá pouze 0,5 procenta.K nárůstu uživatelů Telegramu došlo podle všeho díky nedávnému výpadku servisů společnosti Facebook. Během večera, kdy došlo k výpadku Facebooku, WhatsAppu a Instagramu, se počet uživatelů Telegramu zvýšil o 70 milionů.Výpadek sociálních sítíNedávno média obletěla informace o tom, že u sociálních sítí Facobook, WhatsApp a Instagram došlo k výpadku.Společnost Facebook následně informovala, že výpadek byl způsoben změnou konfigurace páteřních routerů.Společnost zároveň ujistila, že při výpadku neunikly údaje uživatelů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

