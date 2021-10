https://cz.sputniknews.com/20211018/asociace-pro-mezinarodni-otazky-radi-nove-vlade-jak-vypracovat-strategii-vztahu-s-ruskem-16210706.html

Asociace pro mezinárodní otázky radí nové vládě, jak vypracovat strategii vztahů s Ruskem

Pavel Havlíček a Tereza Soušková z Asociace pro mezinárodní otázky se v dokumentu k česko-ruským vztahům po kauze Vrbětice vyjádřili k perspektivě jejich...

Vztahy mezi Ruskem a Českou republikou se výrazně zhoršily poté, co české tajné služby přišly s teorií, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014 byli zapleteni agenti ruských tajných služeb. Konflikt vyústil vyhoštěním pracovníků ambasád a striktní paritou jejich počtu.Asociace pro mezinárodní otázky AMO uvedla, že Česko nemá jednotnou strategii ve vztazích s Ruskem. Nezávisle na sobě koná ministerstvo zahraničí, premiér i prezident. Analytici míní, že vztahy s Ruskem jsou problémové v rovině politické, diplomatické, ekonomické, bezpečností i multilaterální.Co se týče zvyšování počtu pracovníků ambasád v budoucnu, AMO si myslí, že vláda by měla využít také mechanismy z bilaterální Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993.Podle analytiků by měla Česká republika vyvíjet tlak na Rusko ohledně odškodnění a právního vypořádání s následky výbuchů ve Vrběticích, a to i na úrovni EU, NATO i jiných organizací.Česká republika by také měla pracovat na posílení své odolnosti vůči hrozbám a korupci, které plynou z východu. Dále je potřeba snižovat závislost na využívání ruských energetických zdrojů a vyřadit z vojenské výzbroje starou sovětskou techniku.Podle analytiků by se česká vláda mohla více přiklonit k ruské občanské společnosti. Mělo by se to projevit v usnadnění administrativy a vytvoření podmínek pro přesídlení aktivistů nebo předáků opozice do Česka.Podle AMO by mělo Česko zdůrazňovat své strategické priority s důrazem na demokracii a lidská práva i v Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci (OBSE) v Evropě, ale i Organizaci spojených národů (OSN).Zmiňme, že AMO je nevládní nezisková organizace, která vznikla v roce 1997. Jejími účely jsou výzkum a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou zastupitelstvích muselo totiž zůstat 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nikoli přátelských zemí, kde jsou také Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

jasan Něco podstatného jim uniklo. Rusko zveřejnilo že nebude jednat s představiteli států které jsou řízeny ze zahraničí. Je to pro ně zbytečná ztráta času . 6

Onderka Česká "diplomacie" toť fašistické sviňky v akci. 5

