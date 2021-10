https://cz.sputniknews.com/20211018/babis-k-podlomenemu-zdravi-zemana-neni-to-dobra-zprava-16216564.html

Babiš k podlomenému zdraví Zemana: Není to dobrá zpráva

Babiš k podlomenému zdraví Zemana: Není to dobrá zpráva

Předseda vlády Andrej Babiš se vyjádřil ke slovům předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Ten seznámil veřejnost s obsahem dopisu z Ústřední vojenské nemocnice... 18.10.2021, Sputnik Česká republika

„Je to samozřejmě překvapivá informace. Určitě to není dobrá zpráva. Je tedy otázka, jestli jde o trvalý stav, nebo jestli je tam nějaká šance na zlepšení, ale to já mohu samozřejmě těžko posoudit,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Andrej Babiš.Podle jeho slov nyní záleží na Senátu a koalici nově zvolených stran, které budou rozhodovat o dalších krocích o případné aktivaci článku 66 Ústavy, jež zbavuje Miloše Zemana pravomocí.„Karty rozdává Senát, jako druhá nejvyšší instituce po panu prezidentovi. Role pana Vondráčka končí tuším ve čtvrtek, končí Sněmovna. Pokud to pan Vystrčil zorganizuje, já jsem samozřejmě připraven se okamžitě setkat. Pokud budeme osloveni k nějakému názoru, budeme samozřejmě spolupracovat,“ uvedl Andrej Babiš k aktuální situaci se zdravím prezidenta.Premiér v rozhovoru také označil chování prezidentské kanceláře za „nepřijatelné“. Dnešní vystoupení Vratislava Mynáře na tiskové konferenci nic nepřineslo, myslí si Babiš.Vystoupení VystrčilaPředseda Senátu Miloš Vystrčil dnes večer přinesl informace ohledně zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana.„Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.Sdělení druhé: Dle názoru Ústřední vojenské nemocnice je vzhledem k charakteru základního onemocnění dlouhodobá prognóza zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana hodnocena jako krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech. Je hodnocena jako málo pravděpodobná.Sdělení třetí: S názorem, stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13. 10., brzy dopoledne seznámen Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě.Tolik stručné shrnutí sdělení, které jsme obdrželi od Ústřední vojenské nemocnice, za které velmi děkuji a za sebe říkám, že si vedení Ústřední vojenské nemocnice velmi vážím,“ prohlásil předseda Senátu během tiskové konference, kde seznámil veřejnost s obsahem dopisu od ředitele Ústřední vojenské nemocnice ohledně zdraví Miloše Zemana.Podle slov Vystrčila se zítra sejde senátní komise pro parlamentní procedury, jež se bude rovněž zabývat obsahem dopisu Ústřední vojenské nemocnice.Zítra dále proběhne setkání předsedů senátorských klubů a politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně.Podle čelních představitelů Senátu v dané situaci není představitelný jiný postup než aktivace článku 66 Ústavy. Tím pravomoci prezidenta přecházejí na předsedu vlády a předsedu Sněmovny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

